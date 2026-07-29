Prestijli Booker Ödülü listesine giren yazar Kenan Orhan kimdir?

Edebiyat dünyasının en prestijli ödüllerinden biri olarak kabul edilen Booker Ödülü için 13 yazarın yer aldığı uzun liste açıklandı. Türk-Amerikan yazar Kenan Orhan ilk romanı The Renovation ile listede yer alıyor. Roman, Türkiye'den İtalya'ya göç etmiş bir kadının hikayesi üzerinden sürgün, hafıza ve siyaset temalarını ele alıyor. Listedeki diğer isimler arasında Pulitzer ödüllü Amerikalı yazar Elizabeth Strout, 2020'de Booker Ödülü'nü kazanan İskoç-Amerikalı yazar Douglas Stuart, 2015 yılında ödülü kazanan Jamaikalı yazar Marlon James ve ilk romanıyla uzun listeye giren yazar ve şair Rebecca Perry de yer alıyor.Jüri Başkanı tarihçi ve yazar Prof. Mary Beard, listedeki 13 romanı "muhteşem" olarak nitelendirerek, "Uzun listemizdeki kitapların herkese hitap edecek bir şeyler sunduğundan eminiz" dedi.Uzun listeden elemeler yapılarak hazırlanacak kısa liste 22 Eylül'de açıklanacak. Ödülün kazananı ise 9 Kasım'da duyurulacak.Booker Ödülü, yazarın milliyeti ne olursa olsun İngilizce yazılmış ve Birleşik Krallık ya da İrlanda'da yayımlanmış romanları değerlendiriyor.Hangi kitaplar listede? Booker Ödülü 2026'da uzun listeye giren 13 kitap şu şekilde sıralanıyor: Kenan Orhan, Booker Ödülü uzun listesine giren ilk Türk kökenli yazar değil. Elif Şafak, 2019 yılında On Dakika Otuz Sekiz Saniye (10 Minutes 38 Seconds in This Strange World) romanıyla Booker kısa listesine kalmıştı. Kenan Orhan kimdir?ABD'nin Kansas eyaletinde yaşayan Kenan Orhan, annesinin tarafından Türkiye kökenli bir ailede büyüdü. Farklı İngilizce çevrimiçi yayınlarda yer alan röportajlarına göre kardeşleriyle birlikte "yarı Türk" bir evde yetişti. Ailesiyle birlikte neredeyse her yaz Türkiye'ye giderek İstanbul'daki akrabalarını ziyaret etti. Bu deneyim ona Türkiye'ye hem içeriden hem dışarıdan bakma imkanı verdi. İstanbul ve Türkiye, bugün Orhan'ın edebiyatının merkezinde yer alıyor. Yazar, Türk diasporası, aidiyet, sürgün, hafıza, aile bağları ve Türkiye'nin yakın siyasi tarihi gibi temaları işliyor. Kendi ifadesiyle yazmak, hem Türk kimliğini ve köklerini anlamanın hem de Türkiye ile bağını canlı tutmanın bir yolu haline geldi.Orhan'ın 2023 yılında yayımlanan öykü kitabı I Am My Country, PEN/Robert W. Bingham Ödülü'nde finale kalmış ve The Story Prize uzun listesine seçilmişti.Yazarın kurmaca eserleri The Atlantic, The Paris Review, Common gibi tanınmış İngilizce edebiyat dergilerinde yayımlandı. Öyküleri ayrıca The O. Henry Prize Stories ve The Best American Short Stories gibi saygın seçkilerde de yer aldı. The Renovation ne hakkında bir roman? Başlığı Türkçe'de 'renovasyon' anlamına gelen roman, henüz Türkiye'de yayımlanmadı. Roman İtalya'da yaşayan Türkiyeli bir göçmen olan Dilara'nın hikayesini anlatıyor.Dilara, demans hastası babasına bakabilmek için evine tadilat yaptırıyor. Ancak banyo yapılmasını beklerken dairesinde bir Türk cezaevi hücresiyle karşılaşıyor. İlk başta bunun bir hata olduğunu düşünse de zamanla hücreye ve onun temsil ettiği geçmişe ilgi duymaya başlıyor.Dilara, bir yandan hücre aracılığıyla hem memleketi hem de geçmişiyle yeniden bağ kurarken diğer yandan babasının hastalığı, maddi sıkıntılar ve evliliğindeki sorunlarla mücadele ediyor.Roman yas, sürgün, siyaset ve sevgi temalarını gerçekçi ve sürreal unsurları bir araya getirerek ele alıyor. Orhan, Who Even Reads sitesinde yayımlanan röportajında romanın, yalnızca fiziksel bir hapishaneyi değil, insanların hayatlarında içine girdiği farklı türden "hapishaneleri" de anlattığını söylüyor.