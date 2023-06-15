Prespa Diyalog Forumu'nda AB reformu konulu panel düzenlendi

Kuzey Makedonya'nın güneybatısındaki Struga şehrinde gerçekleştirilen "Prespa Diyalog Forumu" kapsamında "AB reformuna ilişkin Fransız-Alman girişimi motoru tekrar harekete geçiriyor mu?" konulu panel düzenlendi.

Panelde, Kuzey Makedonya Dışışleri Bakanı Bujar Osmani ve Hırvatistan Dışişleri Bakanı Gordan Grlic Radman konuşma yaptı.

Aynı zamanda Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) dönem başkanlığını da yürüten Osmani, paneldeki konuşmasında, bölgenin AB'ye ait olduğu taahhüdünün verildiği 2003 yılındaki Selanik Zirvesi'nden itibaren bölge ülkelerinden sadece Hırvatistan'ın AB'ye katıldığı ve Batı Balkanlar'dan başka hiçbir ülkenin bunu başaramadığından dolayı aktörlerin endişelenmesi gerektiğini söyledi.

Bu sözlerin verilmesinin ardından 21 yıldır böyle devam edildiği takdirde her iki tarafın da sadece rol yaptığını düşündüğünü aktaran Osmani, "AB bizi oraya almak için çok çalışıyormuş gibi görünürken biz de orada olmak için çok çalışıyormuşuz gibi görünüyoruz." dedi.

?Bunun ana sebebinin AB'nin karar alma sürecinin karmaşıklığı olduğunu kaydeden Osmani, genişleme için 27 ülkenin onayı gerektiğini ancak öte yandan daha fazla genişleme ile AB'nin işlevsiz hale geleceği düşüncesinin de hakim olduğunu vurguladı.

AB üyelik aşamalarının hızlandırılması yollarına bakılması gerektiğini belirten Osmani, "AB'nin üyelikten önce bölgeye kurum ve değerler ihraç ettiğine dair birkaç örneğimiz var. Bu kapsamda, vize serbestisi var, enerji topluluğumuz var, ulaşım topluluğumuz var. İhtiyacımız olan şey, üyelikten önce Batı Balkan ülkelerinin de parçası olacağı bu siyasi alanları genişletmektir." ifadelerini kullandı.

Radman da mevkidaşı Osmani'ye AGİT'teki çalışmalarından dolayı teşekkür etti.

Bölge ülkelerinin AB üyelik süreçleri hakkında konuşan Radman, "Hırvatistan, Batı Balkanlar'ın genişlemesini savunuyor. Bireysel yaklaşım ve değerlere göre genişlemenin sesli savunucusuyuz." diye konuştu.

Kuzey Makedonya'nın, Rusya'nın Ukrayna'ya karşı saldırganlığını kınayan ilk ülkelerden biri olduğunu anımsatan Radman, müttefik olarak "tarihin aynı sayfasında" olduklarını söyledi.

Prespa Diyalog Forumu'nun Ohri şehrinde geçen yıl düzenlenmesinden bu yana ülkesi Hırvatistan'ın Schengen bölgesine girdiğini ve avroyu para birimi olarak tanıttığını hatırlatan Radman, Kuzey Makedonya'nın da en kısa zamanda AB'nin parçası olması umudunu paylaştı.

Radman, "Büyük kurumsal reform girişimleri sırasında üyelik müzakereleri yürütmüş bir AB üyesi olarak ülkem Hırvatistan, bunların getirdiği zorlukların gayet farkında. Zor bir işti ancak hak ettik." dedi.

Rusya'nın Ukrayna'ya açtığı savaş sonrası meydana gelen krizlere de değinen Radman, "Batı Balkan ülkelerinin tümünün bölgesel istikrarı desteklemesi ve Rusya'nın saldırganlığını kınamak ve yaptırımlar uygulamak için Avrupa dış ve güvenlik politikasıyla birlikte hareket etmesini görmek istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.