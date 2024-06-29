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Prenses Diana'nın kıyafet ve mektuplarından oluşan koleksiyonu, 164 milyon TL'ye satıldı

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Prenses Diana'nın mektupları ve elbiselerinden oluşan koleksiyon 164 milyon TL'ye satıldı. Beklentilerin çok üstünde satılan parçalardan Prenses Diana'nın meşhur siyah elbisesi de tahmin edilen rakamın 4,5 katına yani 30 milyon TL'ye alıcı buldu.

1997 yılında hayatını kaybeden Prenses Diana'nın kıyafetleri ve mektuplarından oluşan koleksiyonu satışa çıktı. 'Prenses Diana'nın Zarafeti ve Kraliyet Koleksiyonu' başlıklı müzayedede Diana'ya ait koleksiyon California'da düzenlenen açık artırmada 5 milyon dolara (164 milyon TL) satıldı. Koleksiyonda yer alan siyah elbise ise tahmin edilenin 4,5 milyon katına alıcı buldu.

4,5 KATINA SATILDI

200'den parçanın yer aldığı koleksiyonda 1987'de İngiltere ve Almanya'da giydiği, İngiliz tasarımcı Victor Edelstein tarafından hazırlanan ipek ve dantelli elbise 910 bin dolara (30 milyon TL) satıldı. Bu fiyat elbise için istenen rakamın tamı tamına 4,5 katı oldu.

Prenses Diana'nın kıyafet ve mektuplarından oluşan koleksiyonu, 164 milyon TL'ye satıldı

2 KEZ GİYDİĞİ ELBİSESİ İÇİN 780 BİN DOLAR VERİLDİ

Prenses Diana'nın 1986 ve 1987 yılında Kraliyet Opera Binası'ndaki Cinderella performansını izlerken iki kez giydiği gece mavisi straplez elbisesi de beklenenin 4 katı fazlasına yani 780 bin dolara alıcı buldu. Diana'nın 1988'de Prens William'ın Richmond Stadyumu'ndaki spor gününde ve 1992'de Prens Harry'nin Notting Hill'deki okulundan ayrılırken giydiği, Walker tarafından tasarlanan pembe çiçekli ipek gömlek elbisesi de 444 bin 500 dolara satıldı.

Prenses Diana'nın kıyafet ve mektuplarından oluşan koleksiyonu, 164 milyon TL'ye satıldı

GELİRİ BAĞIŞLANACAK

Prenses Diana'nın koleksiyonundan elde edilen gelirin bir kısmı kas hastalığı ile mücadele eden kişiler için çalışan Muscular Dystrophy UK adlı yardım kuruluşuna bağışlanacak.

Prenses Diana'nın kıyafet ve mektuplarından oluşan koleksiyonu, 164 milyon TL'ye satıldı

MEKTUPLARI REKOR FİYATLARA SATILDI

Diana'nın kıyafetlerinin yanı sıra 20'den fazla mektubu da müzayede satışa çıkarıldı. Mektupların bir kısmı Diana'nın büyüdüğü Northamptonshire'daki Spencer ailesinin evinde eski hizmetçisi Maud Pendrey'e yazılmıştı. Prenses Diana'nın Harry hamileyken Pendrey'e yazdığı 3 mektup 44 bin 450 dolara satıldı. Bu fiyat da beklenenin 5 katı fazlası oldu.

1985'te Diana'dan Pendrey ve eşine, William ve Harry'nin fotoğraflarıyla birlikte gönderdiği iki sayfalık mektup ise 28 bin 575 dolara satıldı.

Prenses Diana'nın kıyafet ve mektuplarından oluşan koleksiyonu, 164 milyon TL'ye satıldı

Prenses Diana'nın kıyafet ve mektuplarından oluşan koleksiyonu, 164 milyon TL'ye satıldı

Haberler.com / Kübra Çolakbüyük - Dünya

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