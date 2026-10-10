Pre-COP31'de Antalya zirvesi için 1,5 derece odaklı başkanlık kararı önerildi

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(ANKARA) - Fiji'de düzenlenen Pre- Cop31 toplantılarında, gelecek ay Antalya'da yapılacak Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı'nda ( Cop31 ), iklim mücadelesindeki temel siyasi başlıkları bir araya getirecek ve COP31 Başkanlığı öncülüğünde hazırlanacak kapsamlı bir kararın alınması önerildi. Karar, küresel sıcaklık artışını 1,5 dereceyle sınırlandırma hedefini erişilebilir tutma, iklim finansmanı, elektrifikasyon, erken uyarı sistemleri, ormanlar, okyanuslar ve su kaynaklarına yönelik somut adımlara odaklanıyor.

Fiji ve Avustralya'nın ortak ev sahipliğinde 5-8 Ekim tarihlerinde düzenlenen Pre-COP31 toplantılarına 100'den fazla ülkeden 4 bini aşkın kişi katıldı. Dört gün boyunca 25 oturum, yüzlerce ikili görüşme ve 135 yan etkinlik gerçekleştirildi. Toplantılar, gelecek ay Türkiye'de yapılacak COP31 öncesinde ülkelerin önceliklerinin belirlenmesi açısından önemli bir hazırlık süreci niteliği taşıyor.

Pre-COP31'in ardından Avustralya-Pasifik COP31 ortaklığı tarafından yayımlanan sonuç metninde, Antalya'daki zirvede bir "COP31 başkanlık kararı" oluşturulmasına yönelik desteğin arttığı belirtildi.

Önerilen kararın tam metni kamuoyuyla paylaşılmazken, 1,5 derece hedefini erişilebilir tutmayı, Paris Anlaşması'nın uygulanmasını hızlandırmayı ve uluslararası işbirliğini güçlendirmeyi amaçladığı belirtildi. Kararda, elektrifikasyon, iklim finansmanı, erken uyarı sistemleri ile ormanlar, okyanuslar ve su yollarına ilişkin somut eylemlerin yer alması ve Paris Anlaşması'na yönelik küresel taahhüdün yeniden teyit edilmesi gibi noktalara odaklanılıyor.

İKLİM FİNANSMANI ÖNERİSİ

İklim finansmanının da Antalya'dan çıkacak kararın temel unsurlarından biri olması bekleniyor. Pre-COP31'den çıkan öneri kararın, gelişmekte olan ülkeler için iklim finansmanının yıllık 1,3 trilyon dolara çıkarılmasına yönelik yol haritasının uygulanmasını ve iklim değişikliğine karşı kırılgan ülkeler için uyum finansmanının artırılmasını desteklediği ifade ediliyor.

Pre-COP toplantılarında elektrifikasyon, emisyonların azaltılması, enerji güvenliğinin güçlendirilmesi ve enerji maliyetlerinin düşürülmesi açısından COP31'in önemli başlıklarından biri olarak öne çıktı.

Türkiye ve Avustralya, COP31'de Başkanlık öncülüğünde kapsamlı bir siyasi karar hazırlanması konusunda anlaştı. COP31 müzakerelerini Türkiye ile istişare halinde yürütme yetkisine sahip Avustralya, taslak metnin hazırlanması ve müzakerelerin yönetilmesinden sorumlu olacak. Karar, taraflarla yürütülecek müzakereler sonucunda şekillenecek.

ANTALYA OKYANUS DEKLARASYONU HAZ I RLANACAK

Pre-COP sonuçlarında okyanus-iklim bağlantısının da COP31'in önemli gündemlerinden biri olacağı belirtildi. Türkiye, COP31 kapsamında "Antalya Okyanus Deklarasyonu" hazırlanması için çalışacağını teyit etti. Deklarasyonun, okyanusların iklim sistemindeki rolünün daha güçlü biçimde tanınmasını ve okyanus temelli iklim çözümlerinin geliştirilmesini desteklemesi amaçlanıyor.

PAS İFİ K ÜLKELER İ NDEN 1,5 DERECE ÇAĞR ISI

Pre-COP'ta ayrıca Taku Pakasoa Deklarasyonu kabul edildi. Pasifik ülkelerinin öncülüğündeki deklarasyon, küresel sıcaklık artışını 1,5 dereceyle sınırlama hedefinin korunması ve iklim krizinin ön saflarında bulunan toplumlar için somut sonuçlar elde edilmesi çağrısında bulunuyor. Deklarasyon, COP31 için iklim eylemi, dayanıklılık, finansman ve Pasifik ülkelerinin liderliğini öne çıkaran bir çerçeve ortaya koyuyor.

Kaynak: ANKA