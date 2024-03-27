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PKK yandaşları Hannover'deki Türk Başkonsolosluğu'na saldırdı

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Almanya'nın Aşağı Saksonya eyaletinde bulunan Hannover kentinde Türk Başkonsolosluğu'na terör örgütü sempatizanları tarafından taşlı saldırı düzenlendi. Ellerine geçen ne varsa başkonsolosluk binasına fırlatan saldırganlar daha sonra olay yerinden kaçarak uzaklaştı.

HANNOVER TÜRK KONSOLOSLUĞU'NA SALDIRI

Belçika'da sokaklara inen PKK yandaşları, Türk vatandaşlarına ait iş yerleri ve Ülkü ocağı binasını hedef alarak saldırmıştı. Terör destekçileri, kendilerine yönelik bu saldırılara cevap veren Türkleri ise sosyal medyadan hedef göstererek bir çok Avrupa ülkesinden kalabalık grupların Belçika'ya destek için gelmesini istedi. Yaşanan gerilim Almanya'ya da sıçradı. Hannover kentindeki Türk Başkonsolosluğu PKK'lılar tarafından taşlı, sopalı saldırıya uğradı.

Terör örgütü sempatizanlarının gece saatlerinde düzenlediği saldırı kameralara yansıdı. Bir grup, konsolosluk binasına ellerine geçen ne varsa fırlatarak terör örgütü lehine slogan attı. Saldırganlar, bir süre sonra olay yerinden kaçarak gözden kayboldu.

PKK yandaşları Hannover'deki Türk Başkonsolosluğu'na saldırdı

KONSOLOSLUK ÖNÜNDE GÜVENLİK ZAAFİYETİ

Avrupa'da Türk vatandaşlarının hedefe konularak zarar verildiği bu günlerde Türk Konsolosluğuna yönelik yapılan bu saldırı sırasında Alman polisinin hiçbir güvenlik önlemi almaması da dikkatlerden kaçmadı. Sosyal medyada paylaşılan o görüntülere tepki yağdı.

PKK yandaşları Hannover'deki Türk Başkonsolosluğu'na saldırdı

NE OLMUŞTU?

Belçika'da PKK yandaşları, Türklerin yoğunlukla yaşadığı bölgeden konvoy yaparak geçmiş ve terör örgütü simgeleri açarak sloganlar atmıştı. Türk vatandaşların olaya tepki göstermesinin ardından kentte tansiyon yükseldi. Türklere ait iş yerlerine saldıran terör sempatizanları, Ülkü Ocağı binasına kundaklama girişiminde bulundu.

PKK yandaşları Hannover'deki Türk Başkonsolosluğu'na saldırdı

Haberler.com / Eymen Dursun - Dünya

Hannover PKK Suç 3.Sayfa Dünya Haberler

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