PKK'nın silah bırakma töreninin masraflarını bakın kim karşılamış

Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) Süleymaniye kenti kırsalında gerçekleştirilen ve tarihi bir adım olarak değerlendirilen PKK'lı 30 kişilik bir grubun silahlarını imha etmesi töreniyle ilgili detaylar ortaya çıkıyor.

DEM Parti öncülüğünde organize edilen törende, aralarında baro başkanları, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, Barış Anneleri, milletvekilleri ve basın mensuplarının da bulunduğu yaklaşık 150 kişilik bir davetli grubu Irak Kürdistan Bölgesi'ne götürüldü.

TÜM MASRAFLARI BARZANİ ÜSTLENDİ

Medyascope'tan Ferit Aslan'ın haberine göre davetlilerin Süleymaniye'ye ulaştırılması DEM Parti tarafından dört otobüsle organize edilirken, bölgedeki konaklama, ulaşım ve yemek giderleri ise IKBY Başkanı Barzani'nin himayesinde karşılandı. Katılımcılar Erbil'de otellerde ağırlandı, tören alanına protokol araçlarıyla ulaştırıldı ve tüm ikramları Barzani yönetimi üstlendi.

DEM PARTİ'DEN BARZANİ'YE TEŞEKKÜR ZİYARETİ

Törenin ardından DEM Parti heyeti, Neçirvan Barzani'yi makamında ziyaret ederek barış sürecine verdiği destek ve ev sahipliği için teşekkürlerini iletti. Heyette DEM Parti Eş Genel Başkanları Tuncer Bakırhan ve Tülay Hatimoğulları ile birlikte Leyla Zana, Ahmet Türk, DBP Eş Genel Başkanları Keskin Bayındır ve Çiğdem Kılıç Uçar, milletvekilleri Ayşegül Doğan, Sırrı Sakık, Berdan Öztürk, Mehmet Kamaç, Meral Danış Beştaş ve Serhat Eren yer aldı.