Piyangodan kazandığı 580 milyon lirayı yiyince çöpçülüğe geri döndü

Güncelleme:
İngiltere'de 19 yaşında piyangodan yaklaşık 10 milyon sterlin (yaklaşık 580 milyon TL) kazanan Michael Carroll, parayı yalnızca 8 yıl içinde tüketince yıllar sonra milyonerlikten eski mesleği olan çöpçülüğe geri döndü. Şimdilerde mesleğini sürdüren Carroll "Pişmanlığım yok, hiçbir şeyi değiştirmezdim" dedi.

  • Michael Carroll, 2002 yılında 10 milyon sterlin (580 milyon TL) piyango ikramiyesi kazandı.
  • Michael Carroll, 2010 yılında piyango parasını tüketince çöpçülük işine geri döndü.
  • Michael Carroll, kazandığı parayı ailesine dağıttı, lüks harcamalar yaptı ve uyuşturucu bağımlılığı yaşadı.

İngiltere'nin en tartışmalı piyango kazananlarından biri olarak bilinen Michael Carroll, 2002 yılında kazandığı yaklaşık 10 milyon sterlinlik (580 milyon TL) büyük ikramiyeyi kısa sürede tüketince eski işi olan çöpçülüğe geri döndü.

PARAYI YÖNETMEKTE ZORLANDI

Henüz 19 yaşındayken ilk kez aldığı 1 sterlinlik piyango biletiyle büyük ikramiyeyi kazanan Carroll, parayı yönetmekte zorlandı. Ladbible.com'da yer alan habere göre magazin basını tarafından "Loto dolandırıcısı" olarak anılan Carroll, ailesine milyonlarca sterlin dağıttı, futbol kulübü Rangers'a bağış yaptı ve lüks harcamalara yöneldi. Malikâne, altın, çok sayıda lüks araç satın aldı.

TEHDİT VE ŞANTAJ OLAYLARI YAŞADI

Carroll, aynı dönemde uyuşturucu ve alkol bağımlılığı yaşadığını, günlük binlerce sterlini kokain için harcadığını itiraf etti. Düzenlediği partilerle sık sık gündeme gelen Carroll, bir süre sonra tehdit ve şantaj olaylarıyla da karşı karşıya kaldığını söyledi.

8 YIL İÇİNDE SERVETİ YİYİP BİTİRDİ

2010'a gelindiğinde piyango parası neredeyse tamamen tükenince yeniden çöpçülük işine başvurdu. Daha sonra farklı işlerde çalışarak geçimini sağladı. Carroll, yıllar sonra yaptığı açıklamada ise "Pişmanlığım yok, hiçbir şeyi değiştirmezdim" dedi.

Kaynak: Haberler.com / Dünya
Haberler.com
500

Yorumlar (6)

Haber YorumlarıAydin Ayaydin:

Alismadik don g.tte durmazmis...

Yorum Beğen49
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıAta_Mete:

Yahu adam en azından kazanmış.TR'de mümkünmü,cevabını 2T verir-üçün uzunu!

yanıt4
yanıt8
Haber YorumlarıSavaş Yıldız:

malın önde gideni

Yorum Beğen15
Yorum Beğenme13
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıyasin yaşaran:

HERKESİN BAŞINA GELEN OLAY KOLAY PARA

Yorum Beğen25
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıDiyojen Öz:

MAL

Yorum Beğen8
Yorum Beğenme2
yanıtYanıtla

Tüm 6 yorumu okumak için tıklayın

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

