Piyangodan kazandığı 580 milyon lirayı yiyince çöpçülüğe geri döndü

İngiltere'nin en tartışmalı piyango kazananlarından biri olarak bilinen Michael Carroll, 2002 yılında kazandığı yaklaşık 10 milyon sterlinlik (580 milyon TL) büyük ikramiyeyi kısa sürede tüketince eski işi olan çöpçülüğe geri döndü.

PARAYI YÖNETMEKTE ZORLANDI

Henüz 19 yaşındayken ilk kez aldığı 1 sterlinlik piyango biletiyle büyük ikramiyeyi kazanan Carroll, parayı yönetmekte zorlandı. Ladbible.com'da yer alan habere göre magazin basını tarafından "Loto dolandırıcısı" olarak anılan Carroll, ailesine milyonlarca sterlin dağıttı, futbol kulübü Rangers'a bağış yaptı ve lüks harcamalara yöneldi. Malikâne, altın, çok sayıda lüks araç satın aldı.

TEHDİT VE ŞANTAJ OLAYLARI YAŞADI

Carroll, aynı dönemde uyuşturucu ve alkol bağımlılığı yaşadığını, günlük binlerce sterlini kokain için harcadığını itiraf etti. Düzenlediği partilerle sık sık gündeme gelen Carroll, bir süre sonra tehdit ve şantaj olaylarıyla da karşı karşıya kaldığını söyledi.

8 YIL İÇİNDE SERVETİ YİYİP BİTİRDİ

2010'a gelindiğinde piyango parası neredeyse tamamen tükenince yeniden çöpçülük işine başvurdu. Daha sonra farklı işlerde çalışarak geçimini sağladı. Carroll, yıllar sonra yaptığı açıklamada ise "Pişmanlığım yok, hiçbir şeyi değiştirmezdim" dedi.