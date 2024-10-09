Pilot kocası kalp krizi geçiren kadın, uçağı başarılı bir şekilde indirmeyi başardı

Las Vegas'tan Kaliforniya'ya seyahat eden bir çift, beklenmedik bir durumla karşı karşıya kaldı. 78 yaşındaki pilot Eliot Alper, uçuş sırasında kalp krizi geçirince, 69 yaşındaki eşi Yvonne Kinane-Wells olağanüstü bir cesaret örneği gösterdi.

Cuma öğleden sonra gerçekleşen olayda, Las Vegas'ta emlakçılık yapan Kinane-Wells, daha önce hiç uçak kullanmamış olmasına rağmen, uçağın kontrolünü ele almak zorunda kaldı. Çift, 1800 metre yükseklikte uçarken Alper aniden fenalaştı ve pilot koltuğunda baygın düştü.

Panik içindeki Kinane-Wells, hemen hava trafik kontrolüyle iletişime geçti. Kontrol kulesi, deneyimsiz yolcuya adım adım talimatlar vererek en yakın havaalanına yönlendirdi. Görevliler, Kinane-Wells'e uçağı nasıl kontrol edeceği ve güvenli bir iniş için neler yapması gerektiği konusunda rehberlik etti.

Stresli dakikaların ardından Kinane-Wells, Kaliforniya'daki Meadows Field Havaalanı'na başarılı bir acil iniş gerçekleştirdi. Uçak, 3350 metrelik pistin tamamını aşıp yoldan biraz saptıktan sonra güvenle durabildi.

Yerde bekleyen acil durum ekipleri hemen müdahale etti. Kern County İtfaiye Departmanı, hâlâ bilinci kapalı olan Alper'i derhal hastaneye kaldırdı. Alper'in mevcut sağlık durumu hakkında henüz bir açıklama yapılmadı.

Bu olağanüstü olay, Kinane-Wells'in soğukkanlılığını ve cesaretini gösterirken, hava trafik kontrol ekibinin de kriz anındaki profesyonelliğini ortaya koydu. Uçuş deneyimi olmayan bir yolcunun başarılı bir acil iniş gerçekleştirmesi, havacılık tarihinde nadir görülen olaylardan biri olarak kayıtlara geçti.