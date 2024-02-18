Ünlü Fransız Dergisi L'Express, Eski Editörünün Sovyetler Birliği için Ajanlık Yaptığını Açıkladı

Ünlü Fransız dergisi L'Express, eski editörü Philippe Grumbach'ın 35 yıl boyunca Sovyetler Birliği için ajanlık yaptığını açıkladı.

Grumbach onlarca yıl Fransız toplumuyla son derece kuvvetli bağlar geliştiren bir figürdü.

Yakın arkadaşları arasında siyasi liderler, aktörler ve edebiyatın dev isimleri vardı. Fransa'nın en başarılı yayınlarından birinin yönünü belirleyen efsanevi bir figürdü.

2003'te öldüğünde Kültür Bakanı Jean-Jacques Aillagon, Grumbach'ın "Fransız basınında en çok hatırlanan ve saygı duyulan figürlerden biri" olduğunu söylemişti.

Ancak aynı zamanda "Brok" mahlasıyla Sovyetler Birliği'nin istihbarat servisi KGB için çalışıyordu.

Grumbach'ın ikili yaşamına dair kapsamlı kanıtlar, Mitrokhin arşivleri diye bilinen belgelerde yer alıyor. Bu belgeler ismini 1992'de Sovyet arşivlerinden binlerce sayfalık belgeyi kaçırıp İngiltere'ye teslim eden Sovyet binbaşısı Mitrokhin'den alıyor.

Mitrokhin arşivi daha sonra Christopher Andrew ve Vasili Mitrokhin'in kendisi tarafından derlenip bir kitap haline getirildi.

Binlerce sayfalık belge arasında Sovyetler Birliği adına casusluk yapan Batılıların profilleri de yer alıyor.

L'Express'in sosyal işler editörü ve Grumbach ifşasının ortak yazarı Etienne Girard'ın bir arkadaşı, birkaç ay önce, ona Mitrokhin dosyalarını araştıran bir tanıdığının L'Express'ten bahsedildiğini gördüğünü aktardı.

Belgelere göre, "Brok" kod adlı KGB için çalışan bir ajanın biyografik ayrıntıları Grumbach'ınkiyle örtüşüyordu.

Bu durum Girard'ın dikkatini çekti.

Grumbach, 1954'te L'Express'in kurucusu Jean-Jacques Servan-Schreiber tarafından işe alındı.

İşe girişinden hemen sonra Grumbach Fransa'nın 20. yüzyıldaki en önemli figürleriyle yakın ilişkiler geliştirmeye başladı.

1960'da o dönem senatörken kendisine yönelik sahte bir suikast girişimi tertiplemekle suçlanan, geleceğin Cumhurbaşkanı Francois Mitterand'ın itibarının düzeltilmesine yardımcı oldu.

Yakın olduğu isimler arasında eski Cumhurbaşkanı Valéry Giscard d'Estaing ve eski Başbakan Pierre Mendès France de vardı.

Ünlü oyuncular Alain Delon, Isabelle Adjani, 1980'de Grumbach'ın düğününün davetlileri arasındaydı. Yazar Francoise Sagan ve Yves Saint Laurent markasının kurucusu Pierre Berge nikah şahidi olarak düğünde yer almıştı.

Grumbach'ın tüm bu dönemlerde ikili bir hayat yaşadığı, Sovyetler Birliği için ajanlık yaptığı ileri sürülüyor.

Grumbach'ın neden ajanlık yaptığıyla ilgili kesin bir sonuca varmak zor. Mitrokhin, Grumbach'ın KGB ile ilişkisinin kısmen ideolojik nedenlere bağlı olduğunu söylüyor. Öte yandan, Paris'te bir ev satın almak için para kazanmak gibi daha maddi gerekçeler de öne sürülüyor.

Belgeleri sızdıran Mitrokhin'e göre 1976 ile 1978 arasında sadece Grumbach'a bugünün 250 bin euro'su tutarında para verildi. Ayrıca Fransa'da en seçkin 13 Sovyet ajanından birisi olarak değerlendirilen Grumbach ilave bonuslar da kazandı.

Grumbach'ın KGB yararına ne tür faaliyetler yürüttüğü de net değil. Mitrokhin dosyalarında, 1974 Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde, KGB tarafından Grumbach'a sağcı adaylar arasında gerilim yaratabilecek dosyalar sunulduğu iddia ediliyor.

Paris'taki KGB ajanları 1981'de, Grumbach'ın 'iki yüzlü' olduğu ve bilgi toplama ve istihbarat konularındaki yeteneklerini abarttığı görüşüne varıyor ve onunla bağlantıyı kesiyor.

Grumbach'ın bu ikili yaşamının bitmesiyle rahatlayıp rahatlamadığını hiçbir zaman bilemeyeceğiz. KGB'ye hizmeti konusunda neler hissettiği de karanlıkta kalacak.

Grumbach'ın kendi geçmişini ifşa etmesine en çok yaklaştığımız an, 2000 yılında gazeteci Thierry Wolton'un onun ajanlık serüvenini deşmesiyle yaşandı. Grumbach geçmişini kabul etmeye yakındı, ancak sonra geri adım attı ve Wolton'u "kitabı yayınlarsa dava etmekle" tehdit etti.

Wolton projeyi yarıda bıraktı. Ancak Grumbach, geçmişini açıklama konusunda bir adım daha attı.

Nişanlısı Nicole, L'Express dergisine yaptığı açıklamada, Wolton'ın ziyaretinden hemen sonra, kocasının ona gerçekleri anlattığını söyledi.

Nicole, "Evlenmeden önce, KGB için çalıştığını söyledi" dedi. Nişanlısına göre Grumbach, Texas'ta ABD ordusundayken tanık olduğu ırkçılıktan tiksindiğini, Sovyetler Birliği'yle işbirliği yapma fikrine bu şekilde yaklaştığını aktardı. Ek olarak, ajanlık faaliyetini hemen bırakmak istediğini ancak tehdit edildiğini de söyledi.

Grumbach'ın ajan olduğu ortaya çıktığında, Fransa'da basını on yıllarca domine etmiş bir figürün neler yapmış olabileceği herkesin dikkatini çekti.

Kimileri Grumbach'ın yönettiği L'Express'te Sovyetler Birliği yanlısı gizli mesajlar arayıp durdu. Ancak L'Express genellikle ılımlı, liberal ve merkez siyaset rotasındaydı.

L'Express'in de bildirdiği gibi, Grumbach'ın ajan olarak görevi propaganda yaymak değildi.

Etienne Girard, "Dergideki göreviyle, ajanlık faaliyetini ayrı tutmak konusunda dikkatliydi. KGB'nin ondan istediği de buydu ve işe yaradı" diyor.