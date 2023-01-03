Doktorlar 3 kez yanlış teşhis koydu! Hastalığını geç öğrenen adam, cinsel organından oldu

Eski İngiliz asker Gavin Brooks, doktorlar kanser teşhisini üç kez yanlış koyunca hayatı kabusa döndü. Penis kanserine yakalandığını hastalık tamamen ilerledikten sonra öğrenen Brooks'a doktorlar 1 yıl ömür biçti. Penisinin yarısının alındığını söyleyen Brooks, "Hastanede uyandığımda penisimin ne kadar büyük bir kısmının alındığını görünce çok korktum" ifadelerini kullandı.

İngiltere'de akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. Eski İngiliz asker, 45 yaşındaki Gavin Brooks kansere yakaladı. Kanser teşhisi 3 defa yanlış konulan Gavin Brooks'un hayatı kabusa döndü.

"OĞLUM BİR GÜN DÜNYA KUPASINI KALDIRACAĞINI SÖYLÜYOR"

Doktorların sadece 1 yıl ömrünün kaldığını söylediğini belirten Brooks, "Umarım yurtdışında kanseri küçültmeye ve ömrümü uzatmaya yardımcı olabilecek bir tür tedavi alabilirim, böylece mümkün olduğunca uzun süre kalabilirim. Oğlum Jorge, bir gün Dünya Kupasını kaldıracağını söylüyor ve ben de bunun için buralarda olmak istiyorum" ifadelerini kullandı.

ÜÇ KEZ ASKERİ HASTANEYE GİTMİŞ

Penis derisinin etrafında sıkı bir deri halkası ve daha sonra penisinin ucunda bir doku bozukluğu yaşadıktan sonra 2021 yılında üç kez askeri hastaneye gittiğini kaydeden Brooks, "Bunu tarif edebilmemin en iyi yolu, penis derisi içinde bir doku halkası veya sert bir deri gibi. Deriyi geri çekerken, penis başının üzerinden çekmek zorunda kalıyordum" dedi.

PENİS KANSERİNE YAKALANDI

Bir cinsel sağlık kliniğine yönlendirilen Brooks, daha sonra penisten biyopsi alan bir dermatoloğa gönderildi. Brooks'un tahlil ve test sonuçları geldiğinde, kendisine penis kanseri olduğu haber verilerek, Ocak 2021'de ameliyata alındığı ve penisinin bir kısmının alındığı belirtildi.

"ONA FRANKENWEİNER ADINI TAKTIM"

Brooks, "Penisimi kaldırıp ikiye böldüler ve penis başı yapmak için bacağımdan deri grefti aldılar, ama delikli düz bir penis... Ona Frankenweiner adını taktım. Hastanede uyandığımda penisimin ne kadar büyük bir kısmının alınmış gibi göründüğünü görünce çok korktum çünkü üzerinde bir sargı bezi vardı ve bir kateter takılmıştı" diye konuştu.

"UZUN MESAFELERİ YÜRÜYEMİYORUM"

Almanya, Cebelitarık ve Japonya'da ileri kanser evrelerinde yaygın olarak kullanılan immünoterapi, proton ışın tedavisi ve dendritik hücre tedavisi için bağış topladığını söyleyen Brooks, "24 yılımı orduda geçirdim ve bu sürenin büyük bir kısmını fitness eğitmeni olarak geçirdim ve stresten kurtulmak için egzersiz yapıyorum, şimdi küçük oğlumun futbol oynamasını izlemek için tekerlekli sandalyede oturmak zorundayım. Uzun mesafeleri yürüyemiyorum ve artık tekerlekli sandalyeyi yürümekten daha çok kullanıyorum" şeklinde konuştu.

"DAHA ERKEN TEŞHİS EDİLSEYDİM SADECE SÜNNET OLMAM GEREKEBİLİRDİ"

Erkekleri, penislerini semptomlar açısından daha düzenli kontrol etmeye çağırarak, yakalandığı hastalık hakkında farkındalık yaratmak için Screaming Cockerel adlı bir Instagram sayfası açan Brooks,"Daha erken teşhis edilseydim, sadece sünnet olmam gerekebilirdi ve bu da geri kalan ameliyatları ve kemoterapiyi önleyebilirdi. Bu yüzden bu nadir ve bilinmeyen kanser için farkındalık yaratmam gerekiyor, böylece çok geç olmadan bu ölümcül hastalığın tedavisi ve teşhisi için daha fazla zaman ve araştırma harcanabilir" ifadelerini kullandı.