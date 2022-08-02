Pelosi'nin olası Tayvan ziyareti Çin ordusunu harekete geçirdi: Savaş jetlerini uçurup, plajlara tank yığdılar
Ukrayna-Rusya savaşı henüz bitmemişken Pasifik'te de sular kaynamaya başladı. Son olarak ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin Tayvan'ı ziyaret edeceği iddiası üzerine Çin ordusunun savaş jetleri Tayvan Boğazı'nda uçuş yapmaya başladı. Öte yandan sosyal medyaya yansıyan görüntülerde plajlarda hareket halinde gezen tankların da olması dikkat çekti.
Geçtiğimiz günlerde, ABD Başkanı Biden ve Çin Devlet Başkanı Xi Jinping bir telefon görüşmesi yapmıştı. Liderlerin görüşmesinde ana konu Tayvan olurken, konuşmadan herhangi bir sonuç çıkmamış aksine iki ülke de birbirine rest çekmişti.
TANKLARI PLAJLARA KONUŞLANDIRDILAR
ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin Malezya ziyareti sonrası askeri uçakla Tayvan'a geleceği beklentisi ise gerilimi daha da yükseltti. Öyle ki Çin ordusu, bölgede savaş jetleri uçururken, plajlara tank konuşlandırdı. Bazı analistler ise Pelosi'nin Tayvan'a inmesi halinde, Çin ordusunun adayı bombalayacağını iddia etti.
ÇİN HÜKÜMETİ DÜN UYARIDA BULUNDU
Öte yandan Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zhao Lijian, dün yaptığı açıklamada Çin'in egemenliğini ve toprak bütünlüğünü korumak için sert tedbirler alacağını ve Çin ordusunun Pelosi'nin ziyaretini ''oturup izlemeyeceğini" belirtti. Lijian açıklamasının devamında, "Her tür ihtimale karşı hazırlıklıyız. Buna cesaret ederlerse ne yapacağımızı bekleyip görsünler" değerlendirmesinde bulundu.