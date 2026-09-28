Pekin Büyükelçisi Perdue, Trump'ın Xi'ye ABD silahı almak ister mi diye sorduğunu aktardı

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(ANKARA) - ABD'nin Pekin Büyükelçisi David Perdue, "ABD Başkanı Donald Trump, Çin Devlet Başkanı Xi Jinping ile yaptığı görüşmeler sırasında, Xi'ye ABD'den silah satın almak isteyip istemediğini sordu" dedi.

ABD'nin Pekin Büyükelçisi Perdue, ABD merkezli yayın kuruluşu Fox News Sunday programında yaptığı açıklamada, Trump'ın ABD'nin dünyanın farklı ülkelerine silah sattığını vurguladığını ve bir noktada Xi'ye "ABD'den silah satın almak ister mi" diye sorduğunu belirtti. Perdue, söz konusu teklifin ne zaman yapıldığına ilişkin ise ayrıntı vermedi.

Açıklama, Trump'ın geçen hafta Beyaz Saray'da Xi'yi ağırlamasının ardından geldi. Görüşmede iki liderin ticaret ve teknoloji başta olmak üzere çeşitli konuları ele aldığı bildirildi.

"TRUMP, TAYVAN KONUSUNDA GÜÇLÜ"

Programda, bazı Cumhuriyetçi ve Demokrat Kongre üyelerinin Tayvan'a yönelik askeri yardım paketleri ve silah siparişlerinin gecikmesinden duyduğu endişeler gündeme getirildi. ABD'nin Çin'le ilişkileri gözeterek Tayvan'a silah satışlarını sınırlayıp sınırlamadığı sorusuna Perdue karşı çıktı.

Perdue, "Başkan Trump, Tayvan konusunda gördüğüm en güçlü tutuma sahip" ifadelerini kullanarak, Trump yönetiminin Tayvan'a çok sayıda silah sattığını ve iki liderin gelecekte yapılabilecek silah satışlarını da görüşmeye devam ettiğini söyledi.

Perdue, Trump'ın söz konusu yaklaşımını, "Dünyanın diğer bölgelerindeki insanlara da silah satıyoruz" şeklinde özetlediğini ve Trump'ın bir noktada Şi'ye ABD silahları satın almak isteyip istemediğini sorduğunu aktardı.

ABD, TAYVAN'A SİLAH SATIŞIYLA YÜKÜMLÜ

ABD, Tayvan'ı bağımsız bir devlet olarak tanımamasına rağmen adanın en önemli gayriresmi destekçisi ve başlıca silah tedarikçisi konumunda bulunuyor. ABD yasaları, Washington'ı Tayvan'ın kendisini savunabilmesi için gerekli imkanları sağlamaya yönlendiriyor. Buna karşın ABD yönetimleri, Çin'in Tayvan'a yönelik olası bir askeri müdahalesi durumunda ABD'nin doğrudan askeri güç kullanıp kullanmayacağı konusunda uzun süredir belirsiz bir politika izliyor.

Çin ise Washington'dan Tayvan'a silah satışlarını durdurmasını talep ediyor. Pekin yönetimi, özellikle Trump ile Xi'nin mayıs ayında Pekin'de gerçekleştirdiği görüşmede bu talebi gündeme getirmişti.

Söz konusu görüşmenin ardından ABD, yaklaşık 14 milyar dolar değerindeki ve Tayvan'a yönelik şimdiye kadarki en büyük silah paketlerinden biri olarak nitelendirilen satışın uygulanmasını durdurmuştu. Trump ise Tayvan'a yapılan silah satışlarını Çin'le yürütülen müzakerelerde "çok iyi bir pazarlık kozu" olarak tanımlamıştı.

Xİ, TRUMP'TAN TAYVAN'IN BAĞIMSIZLIĞINA KARŞI ÇIKMASINI İSTEDİ

Beyaz Saray'da geçen hafta gerçekleştirilen görüşmede Xi'nin, Trump'tan Tayvan'ın bağımsızlığına karşı çıkmasını istediği bildirildi.

Çin, Tayvan'ı kendi topraklarının bir parçası olarak görüyor ve gerektiğinde güç kullanarak adayı kontrol altına alma hakkını saklı tutuyor. Tayvan ise fiilen kendi yönetimi altında bulunuyor.

ABD'nin Tayvan'a silah satışı, Washington-Pekin ilişkilerindeki en hassas başlıklardan biri olmayı sürdürüyor. Trump'ın, Xi'ye ABD silahları satın almasını önermesi yönündeki açıklama ise iki ülke arasındaki savunma ilişkileri ve ABD'nin Tayvan politikasına ilişkin yeni tartışmaları beraberinde getirebilecek nitelikte değerlendiriliyor.

Kaynak: ANKA