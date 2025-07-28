Pazar yerinde 5 kişiyi öldürüp soğukkanlı bir şekilde olay yerinden uzaklaştı

Tayland'ın başkenti Bangkok'ta, kalabalık bir pazar yerinde yaşanan silahlı saldırı dehşete düşürdü. Siyah tişörtlü ve önünde çanta taşıyan saldırgan, öğleden sonra saatlerinde Or Tor Kor pazarına gelerek rastgele ateş açtı. Olayda en az 5 kişi hayatını kaybetti. Kurbanlar arasında pazar esnafı ve güvenlik görevlileri de bulunuyor.

Saldırgan, saldırının ardından pazardan kaçarak kısa süre sonra kendi silahıyla intihar etti. Olay anı güvenlik kameralarına yansıdı; görüntülerde saldırganın elinde tabanca ile hiçbir panik belirtisi göstermeden otoparka doğru yürüdüğü görülüyor.

Tayland polisi saldırının nedenini araştırırken, saldırganın kimliği henüz açıklanmadı. Polis ayrıca olayın, Tayland ile Kamboçya arasında son günlerde yeniden alevlenen sınır çatışmalarıyla bağlantılı olup olmadığını da inceliyor.

Saldırı, Tayland ile Kamboçya arasında süregelen sınır anlaşmazlığı nedeniyle bölgede tansiyonun yükseldiği bir dönemde yaşandı. Geçen hafta sınırda patlayan bir mayın beş Tayland askerini yaraladı ve bu olayın ardından iki ülke arasında yeniden şiddetli çatışmalar başladı.

Son günlerde Tayland, Kamboçya'nın BM-21 roket saldırılarına karşılık olarak F-16 savaş uçaklarıyla karşı operasyonlar düzenledi. Çatışmalarda şu ana kadar 35 kişi öldü, 260 binden fazla kişi evlerinden ayrılmak zorunda kaldı.

Çatışmalar özellikle Ubon Ratchathani ve Surin bölgelerinde yoğunlaşırken, iki ülke arasında topçu atışları, tank hareketliliği ve kara çatışmaları yaşanıyor.

Kamboçya Başbakanı Hun Manet ve Tayland'ın geçici Başbakanı Phumtham Wechayachai, pazartesi günü sınırdaki krizi görüşmek üzere bir araya gelecek. Görüşme, ABD Başkanı Donald Trump'ın çatışmaların devam etmesi durumunda her iki ülke ile ticari ilişkileri kesme tehdidinden sonra kararlaştırıldı.

Wechayachai, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Komşu ülkeler olarak uzlaşmak için çabalıyoruz. Ancak Kamboçya saldırılarını durdurmazsa, Tayland ordusuna acil durumda derhal karşılık vermesi talimatını verdik."