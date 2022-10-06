Paşinyan'la Aliyev'in gündem olan karesi! Sosyal medyada espriler havada uçuşuyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan lideri Aliyev ve Ermenistan Başbakanı Paşinyan ile Çekya'da bir araya geldi. O anlarda Aliyev ve Paşinyan'ın çekilen fotoğrafı ise sosyal medyada gündem oldu. Kullanıcılar fotoğrafın altına birbirinden esprili yorumlar yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avrupa Siyasi Topluluğu Zirvesi'ne katılmak üzere geldiği Çek Cumhuriyeti'nin başkenti Prag'a gitti.

3'LÜ ZİRVE

Erdoğan buradaki kritik zirve öncesinde Azerbaycan lideri İlham Aliyev ve Ermenistan Başbakanı Paşinyan ile bir araya geldi. Üç lider burada önce ayaküstü sonrasında ise oturarak sohbet etti. Liderlere bir ara Fransa Cumhurbaşkanı Macron da katıldı.

GÜNDEME OTURDU

Tüm dünyanın yakından takip ettiği anlarda çekilen bir fotoğraf ise sosyal medyanın gündemine oturdu. Aliyev'in Paşinyan'a doğru elini uzatıp ciddi bir şeyler anlattığı anlara ilişkin kullanıcılar çok sayıda yorum yaptı.

İşte yorumlardan bazıları: