Fransa'nın başkenti Paris'te doğal gaz patlaması! 4 yaralı var

Fransa'nın başkenti Paris'te doğal gaz patlaması meydana geldi. Patlamanın ardından bazı binalar büyük hasar aldı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ve ambulans sevk edildi. İlk belirlemelere göre 4 kişi yaralandı.

Fransa'nın başkenti Paris'in 5. bölgesinde gaz kaçağı nedeniyle yaşanan patlamada ilk belirlemelere göre 4 kişi yaralanırken, bir binanın da yıkıldığı aktarıldı.

GAZ KAÇAĞI KAYNAKLI PATLAMA

Paris'in 5. Bölgesi Belediye Başkan Yardımcısı Edouard Civel, Twitter'dan yaptığı açıklamada, Val de Grace Mahallesi'nde gaz kaçağı kaynaklı patlama meydana geldiğini belirtti.

ÇOK SAYIDA YANGIN ÇIKTI

Çok sayıda apartmanda yangın çıktığını ifade eden Civel, itfaiyecilerin müdahale edebilmesi için bölge halkını olay yerinden uzak durmaya çağırdı.

İTFAİYE ERLERİ BÖLGEYE İNTİKAL ETTİ

Fransa İçişleri Bakanı Gerald Darmanin de Twitter'dan, bölgede Saint-Jacques Sokağı'nda yangının devam ettiğini ve olay yerine itfaiye erlerinin intikal ettiğini duyurdu.

BELEDİYE BAŞKANI DA OLAY YERİNDE

Fransız basınındaki habere göre, ilk belirlemelere göre olayda 4 kişi yaralandı, bir bina yıkıldı. Paris Belediye Başkanı Anne Hidalgo da olay yerine gitti.