Paris Hilton yangında küle dönen 8.5 milyon dolarlık evinin son halini paylaştı

ABD'nin California eyaletinin Los Angeles kentinde şiddetli rüzgarın etkisiyle yayılan orman yangınında Paris Hilton'un da evi yandı. Geçtiğimiz gün gözyaşları içinde yanan evini izlediği görüntüleri paylaşan Hilton bu kez de küle dönen evinin son halini paylaştı.

"YIKIM HAYAL BİLE EDİLEMEZ"

Paris Hilton dün yaptığı paylaşımda da "Kelimelerin ötesinde kalbim kırık. Ailemle oturmak, haberleri izlemek ve Malibu'daki evimizin canlı yayında yanıp kül olduğunu görmek kimsenin yaşamaması gereken bir şey.Bu ev çok değerli hatıralar biriktirdiğimiz bir yerdi. Phoenix'in ilk adımlarını attığı ve Londra ile bir ömür boyu anılar inşa etmeyi hayal ettiğimiz yer. Kayıp çok ağır olsa da, ailemin ve evcil hayvanlarımın güvende olduğu için minnettarım. Kalbim ve dualarım bu yangınlardan etkilenen tüm ailelere gidiyor. Evlerini, anılarını ve sevgili hayvanlarını kaybeden tüm insanlara. Hala tehlikede olanlar ya da daha büyük kayıpların yasını tutanlar için acılarım. Yıkım hayal bile edilemez" ifadelerini kullanmıştı.

MEL GIBSON DA EVİNİ KAYBETTİ

The Hill'in haberine göre, ünlü oyuncu Mel Gibson da yangın nedeniyle evini kaybedenler arasında yer aldı. Gibson, yangın haberini ünlü podcast sunucusu Joe Rogan'ın programına konuk olduğu Texas eyaletinde aldığını belirterek, "Çok duygusaldı. Hiç böyle bir yangın görmemiştim." ifadelerini kullandı. Yangında evini kaybeden ünlülerden Billy Crystal ise 1979'dan beri eşiyle yaşadığı evin yanmasından dolayı çok üzgün olduğunu dile getirerek, "Evin her köşesi sevgiyle doluydu. Ama güzel anılar elimizden alınamaz, çocuklarımız ve arkadaşlarımızın sevgisiyle bu süreci atlatacağız." dedi. Jeff Bridges'ın menajeri ise oyuncunun ailesine ait bir evin yandığını açıkladı.

ORMAN YANGINLARI 5 AYRI NOKTADA SÜRÜYOR

ABD'nin California eyaletinin Los Angeles kentindeki orman yangınları, rüzgarın yön değiştirmesiyle kent merkezinden uzaklaşsa da 5 ayrı noktada devam ediyor. İtfaiye ekiplerinin Los Angeles'in Topanga bölgesinde alevlerin yerleşim birimlerine ulaşmasını engellemek için yaptıkları çalışmalar devam ederken, birçok bölge sakini de tahliye ediliyor.

Meteorolojik verilere göre, rüzgarların bazı bölgelerde yeniden etkili olması beklenirken, tahliye kararları da bu verilere istinaden alınıyor. Yangına havadan helikopterlerle müdahale sürerken, karadan da itfaiye çalışanları, alevlerin ormanlık alan içindeki evlere sıçramasını engellemek için çalışıyor. Öte yandan, 8 bin personel ile yangın söndürme çalışmalarına destek veren California Ulusal Muhafız Birlikleri ve bölge polisi, yağma ve hırsızlık olaylarının yaşanmaması için tahliye edilen bölgelerdeki giriş ve çıkışlara kontrol noktası oluşturdu. Söz konusu noktalarda zırhlı personel taşıyıcıları ve tam teçhizatlı olarak nöbet tutan Ulusal Muhafızlar, ayrıca arama kurtarma ve enkaz temizleme çalışmalarına da destek olacak. ABD'nin Los Angeles kentinde devam eden yangınlar nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 10'a yükselmişti. Yangınlarda, 10 binden fazla yapı hasar gördü ya da tamamen kullanılamaz hale geldi.