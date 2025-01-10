Üye Girişi
Haberler
Trump, ABD tarihinde mahkemece suçlu bulunarak göreve başlayan ilk başkan olacak

Trump, suçlu bulunarak göreve başlayan ilk başkan olacak
Naci Görür'ün uyardığı il için korkutan sözler: 7.4'lük deprem 10 büyüklüğünde hissedilir

Korkutan sözler: 7.4'lük deprem 10 büyüklüğünde hissedilir
Cumhurbaşkanı Erdoğan: CHP'de kim sabah erken kalkarsa onun borusu ötüyor

"Kim sabah erken kalkarsa onun borusu ötüyor"
ABD tarihinin en büyük yangınında korkunç şüphe! Gözaltına alındı

ABD tarihinin en büyük yangınında korkunç şüphe! Gözaltına alındı

Paris Hilton yangında küle dönen 8.5 milyon dolarlık evinin son halini paylaştı

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD'nin Los Angeles kentindeki yangınlarda birçok ünlü ismin milyon dolarlık malikaneleri de küle dönmüştü. Yangında evini kaybedenler arasında yer alan Paris Hilton, milyon dolarlık evinin son halini paylaştı.

ABD'nin California eyaletinin Los Angeles kentinde şiddetli rüzgarın etkisiyle yayılan orman yangınında Paris Hilton'un da evi yandı. Geçtiğimiz gün gözyaşları içinde yanan evini izlediği görüntüleri paylaşan Hilton bu kez de küle dönen evinin son halini paylaştı.

Paris Hilton yangında küle dönen 8.5 milyon dolarlık evinin son halini paylaştı

"YIKIM HAYAL BİLE EDİLEMEZ"

Paris Hilton dün yaptığı paylaşımda da "Kelimelerin ötesinde kalbim kırık. Ailemle oturmak, haberleri izlemek ve Malibu'daki evimizin canlı yayında yanıp kül olduğunu görmek kimsenin yaşamaması gereken bir şey.Bu ev çok değerli hatıralar biriktirdiğimiz bir yerdi. Phoenix'in ilk adımlarını attığı ve Londra ile bir ömür boyu anılar inşa etmeyi hayal ettiğimiz yer. Kayıp çok ağır olsa da, ailemin ve evcil hayvanlarımın güvende olduğu için minnettarım. Kalbim ve dualarım bu yangınlardan etkilenen tüm ailelere gidiyor. Evlerini, anılarını ve sevgili hayvanlarını kaybeden tüm insanlara. Hala tehlikede olanlar ya da daha büyük kayıpların yasını tutanlar için acılarım. Yıkım hayal bile edilemez" ifadelerini kullanmıştı.

Paris Hilton yangında küle dönen 8.5 milyon dolarlık evinin son halini paylaştı

MEL GIBSON DA EVİNİ KAYBETTİ

The Hill'in haberine göre, ünlü oyuncu Mel Gibson da yangın nedeniyle evini kaybedenler arasında yer aldı. Gibson, yangın haberini ünlü podcast sunucusu Joe Rogan'ın programına konuk olduğu Texas eyaletinde aldığını belirterek, "Çok duygusaldı. Hiç böyle bir yangın görmemiştim." ifadelerini kullandı. Yangında evini kaybeden ünlülerden Billy Crystal ise 1979'dan beri eşiyle yaşadığı evin yanmasından dolayı çok üzgün olduğunu dile getirerek, "Evin her köşesi sevgiyle doluydu. Ama güzel anılar elimizden alınamaz, çocuklarımız ve arkadaşlarımızın sevgisiyle bu süreci atlatacağız." dedi. Jeff Bridges'ın menajeri ise oyuncunun ailesine ait bir evin yandığını açıkladı.

Paris Hilton yangında küle dönen 8.5 milyon dolarlık evinin son halini paylaştı

ORMAN YANGINLARI 5 AYRI NOKTADA SÜRÜYOR

ABD'nin California eyaletinin Los Angeles kentindeki orman yangınları, rüzgarın yön değiştirmesiyle kent merkezinden uzaklaşsa da 5 ayrı noktada devam ediyor. İtfaiye ekiplerinin Los Angeles'in Topanga bölgesinde alevlerin yerleşim birimlerine ulaşmasını engellemek için yaptıkları çalışmalar devam ederken, birçok bölge sakini de tahliye ediliyor.

Meteorolojik verilere göre, rüzgarların bazı bölgelerde yeniden etkili olması beklenirken, tahliye kararları da bu verilere istinaden alınıyor. Yangına havadan helikopterlerle müdahale sürerken, karadan da itfaiye çalışanları, alevlerin ormanlık alan içindeki evlere sıçramasını engellemek için çalışıyor. Öte yandan, 8 bin personel ile yangın söndürme çalışmalarına destek veren California Ulusal Muhafız Birlikleri ve bölge polisi, yağma ve hırsızlık olaylarının yaşanmaması için tahliye edilen bölgelerdeki giriş ve çıkışlara kontrol noktası oluşturdu. Söz konusu noktalarda zırhlı personel taşıyıcıları ve tam teçhizatlı olarak nöbet tutan Ulusal Muhafızlar, ayrıca arama kurtarma ve enkaz temizleme çalışmalarına da destek olacak. ABD'nin Los Angeles kentinde devam eden yangınlar nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 10'a yükselmişti. Yangınlarda, 10 binden fazla yapı hasar gördü ya da tamamen kullanılamaz hale geldi.

Paris Hilton yangında küle dönen 8.5 milyon dolarlık evinin son halini paylaştı

Paris Hilton yangında küle dönen 8.5 milyon dolarlık evinin son halini paylaştı
Haberler.com / Rabia Dalkılıç - Dünya
img

Şu fırsatçılığa bakar mısınız? Aynı gün fiyatı 500 bin TL yükseldi
img

Mekke'de görüntülenen ünlü ismi tanıdınız mı?
img

Açılışı Erdoğan yaptı! Turizm kentinde 2 saatlik yol 55 dakikaya indi
500

Yorumlar (15)

Haber YorumlarıCEZA :

GAZZEYE YARDIM ETSİNLER... ALLAHIN ADALETİ ŞAŞMAZ... BİNLERCE AH VAR O ÜLKEDE..

Yorum Beğen86
Yorum Beğenme9
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıHüseyin Vural:

Bunlara üzülen kimselerde vardır bizde onlar için bir paket sigara parası anlayında boşa üzülmeyin

Yorum Beğen31
Yorum Beğenme5
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıAKREP KRAL:

sana dokunmaz

Yorum Beğen18
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıWalter white:

Hepsi sigortalıdır parasının 2 katı kadar sigortadan alırlar merak etmeyin. Fakir edebiyati yapmayın

Yorum Beğen16
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıAydin Ayaydin:

Nerde helikopterler???

Yorum Beğen11
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıZeki Sahin:

paraya pak bizde yaşıyoz diye nwfws alıyozz??

Yorum Beğen11
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıyavuz selim:

ooohhh tertemiz olmuş oralar. dahasını da bekliyoruz inşallah

Yorum Beğen9
Yorum Beğenme2
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıhuseyin karaalp:

Gazzeye ne kasar üzüldülerse,o kadar üzüldük inanın??

Yorum Beğen9
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıİbrahim Demirel:

Eskiden sağcısı solcusu Amerikayı kimse sevmezmiş yaşım gereği o yılları bilmem ama şimdi ülkede ABD aşığı insanlar türedi. Hele bir vefa var ki buralar da adamın 10 tane babası var, bir netanı savunuyor bir turumpu hiç midir nedir

Yorum Beğen9
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıserdar kocakaya:

sakın villalarından sıkılıp sigorta şirketlerinden para almak için ünlüler yapmış olmasın:))

Yorum Beğen3
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Tüm 15 yorumu okumak için tıklayın Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Komşuda ilk ölüm! Yeni salgın kapımıza kadar dayandı

Komşuda ilk ölüm! Yeni salgın kapımıza kadar dayandı
Yoğun bakımdaki Edip Akbayram ameliyat oldu

Entübe edilmişti! Edip Akbayram'dan haber var
Halil Konakcı, Yeşilçam'ın efsane başyapıtını yerden yere vurdu

Yeşilçam'ın efsane başyapıtını yerden yere vurdu
O Ses Türkiye'nin yeni jürisini gören herkes aynı yorumu yapıyor: Asla anlaşamazlar

O Ses'in yeni jürisini gören herkes aynı yorumu yapıyor
Tunus'tan geri gönderilen Türk patateslerinin akıbeti belli oldu

Tunus'tan geri gönderilen Türk patateslerinin akıbeti belli oldu
İsrail'in Suriye'ye 60 km'lik işgal planı ifşa oldu

İsrail'in yanı başımızda kurduğu skandal plan ifşa oldu

Son Dakika Haberleri

Son hafta ders işlenecek mi, karne günü ders var mı, yoklama var mı? Yeni Yol Genel Başkanı Celal Mümtaz Akıncı kimdir? 11 Ocak Akaryakıt Fiyatları: Benzine, motorine, mazota ZAM veya indirim var mı, gelecek mi? İçilebilir Kuran sureleri nedir, kim yaptı? 11 Ocak Cumartesi yarın İstanbul'da hava durumu nasıl olacak, kar yağışı var mı? Aslıhan Hünel ve abisi Saruhan Hünel neden küstü? S Sport Plus CANLI izle! (ŞİFRESİZ) S Sport HD kesintisiz donmadan canlı yayın izleme linki Masterchef ikinci finalist kim, kim finale çıktı? MasterChef puan durumu ne? 10 Ocak Cuma Kerem, Eda, Semih puanları kaç? Pendikspor Bandırmaspor CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Pendikspor Bandırmaspor maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir?
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.