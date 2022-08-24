Papua Yeni Gine'ye 'Kahve Bakanı' atandı

Papua Yeni Gine'de seçimi tekrar kazanan Başbakan James Marape, dün 33 üyeli kabinesini açıkladı. Kabinede Kahve Bakanı da yer aldı. Marape, "Bakan Kuli'nin odak noktası kahve, kahve ve kahve olacak" ifadelerinde bulundu.

Papua Yeni Gine Başbakanı James Marape, hükümetin tarım sektörlerini genişletmek ve geliştirmek istediğini belirterek "Tarım, hükümetin bu ülkenin nüfusu açısından en büyük etkiye sahip olabileceği yerdir, çünkü insanlarımızın büyük kısmı çiftçilikten geçiniyor" dedi. Marape, ülke tarımının yüzde 85'ini kapsayan kahve üretimi için Bakan Joe Kuli'yi 'Kahve Bakanı' olarak atadığını duyurdu.