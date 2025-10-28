Haberler

Papa'nın ziyareti öncesi İznik'te tarihi keşif

Haberi DinleHaberi Dinle
0:00/0:00
Papa'nın ziyareti öncesi İznik'te tarihi keşif
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Papa 14. Leo'nun ziyaret gerçekleştireceği İznik'te yüz yılın keşfi olarak İznik Gölünün tabanında ortaya çıkarılan bazilikanın ardından şimdi de 400 metrekarelik dev taban mozaiği ilk kez keşfedildi. Ekipler büyük bir gizlilik içerisinde devasa mozaikte kazı ve temizlik çalışması yapıyor. Bölgeye kimse yaklaştırılmazken polis ve zabıta 24 saat nöbet tutuyor.

  • İznik'te 400 metrekarelik bir Roma dönemi taban mozaiği keşfedildi.
  • Mozaik, İznik'in kraliçesi olarak bilinen Nicea'ya ait bir sarayın girişi olabileceği düşünülüyor.
  • Papa 14. Leo'nun 27 Kasım'da İznik'i ziyaret edeceği açıklandı.

Bazilika'nın keşfinden sonra İznik'e geleceğini açıklayan Papa Fransuva'nın 21 Nisan 2025 tarihinde vefat etmesinin ardından, 14. Leo ismini alarak Papalığa seçilen ABD'li Kardinal Robert F. Prevost'unda 27 Kasım'da tarihi kent İznik'i ziyaret edeceğini açıklamasının ardından bölgede hem kültürel hem de arkeolojik hareketlilik yaşanmaya başladı. Bu kapsamda İznik Müze Müdürlüğü, 2014 yılında kanalizasyon altyapı çalışmaları sırasında keşfedilen Roma dönemine ait mozaik kalıntılarının bulunduğu alanda çalışmalarını yoğunlaştırdı.

Papa'nın ziyareti öncesi İznik'te tarihi keşif

DEV TABAN MOZAİĞİ KEŞFEDİLDİ

Yapılan kazılar sonucunda, tam 400 metrekarelik dev bir taban mozaiği ortaya çıkarıldı. Mozaik, ilk kez görüntülenirken, uzmanlar bu alanın İznik'in kraliçesi olarak bilinen Nicea'ya ait bir sarayın girişi olabileceğini değerlendiriyor.

Papa'nın ziyareti öncesi İznik'te tarihi keşif

"SARAYIN GİRİŞİ OLDUĞU DÜŞÜNÜLÜYOR"

İznik Müze Müdürlüğü'nün Kamusal Alan ilan ettiği bölgede yürütülen çalışmalar, hem yerel halk hem de tarihçiler tarafından büyük ilgiyle takip ediliyor. Mahalle muhtarı Ali Arık, mozaikle ilgili şu ifadeleri kullandı:

Papa'nın ziyareti öncesi İznik'te tarihi keşif

"Mahallemizde bulunan bu mozaik geniş çaplı olduğu için bakanlığımız el attı. Kazı yapıldı ve güzel bir çalışmayla mozaik gün yüzüne çıkartıldı. İlçemize güzel bir eser ve değer oldu. Bu mozaik Dünya ve İznik açısından çok değerli çünkü çok farklı olduğu söyleniyor. İznik ve mahallemiz adına çalışan ekibe ve bakanlığımıza teşekkür ediyorum. Bulunan bu mozaik bir saray kalıntısı, yani bir sarayın girişi olduğu düşünülüyor."

Papa'nın ziyareti öncesi İznik'te tarihi keşif

Arkeologlar, mozaik yapının hem sanatsal hem de tarihi açıdan büyük önem taşıdığını belirtiyor. Papa'nın ziyaretiyle birlikte İznik'in dünya kamuoyunda daha fazla ilgi görmesi bekleniyor

Papa'nın ziyareti öncesi İznik'te tarihi keşif

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Dünya
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Eşini öldürüp cinayeti sosyal medyadan itiraf etti

Eşini öldürüp cinayeti sosyal medyadan itiraf etti
AK Partili Derya Yanık'tan korkutan uyarı: Nüfus dönüşümü olmazsa tarihten silinip gidersiniz

AK Partili isimden korkutan uyarı: Bu olmazsa silinip gidersiniz
Türk futbolundaki bahis skandalı sonrası MHK'dan gece yarısı sürprizi

Türk futbolundaki bahis skandalı sonrası MHK'dan gece yarısı sürprizi
Aynı evden 4 cenaze çıktı, annenin kalbi dayanamadı

Aynı evden 4 cenaze çıktı, annenin kalbi dayanamadı
Eşini öldürüp cinayeti sosyal medyadan itiraf etti

Eşini öldürüp cinayeti sosyal medyadan itiraf etti
Emrah sahnelere geri döndü! Bu kez şarkıları değil tarzı konuşuluyor

Nereden nereye! Bir dönemin yıldız ismi sahnelere geri döndü ama...
İstanbul'da en olmadık yere girdiler: İnsanlar sövüyor diye camları kapattık

İstanbul'da en olmadık yere girdiler: Sövüyorlar diye camları kapattık
İç savaşın yaşandığı Sudan'dan katliam görüntüleri! Cesetler yan yana dizildi

İç savaşın yaşandığı ülkeden katliam görüntüleri
6.1'lik depremin ardından Naci Görür'den endişelendiren ilk yorum

6.1'lik depremin ardından Naci Görür'den endişelendiren ilk yorum
Profesörden 6.1'lik deprem için çarpıcı yorum: Nagazaki atom bombasına eşdeğer

6.1'lik deprem için çok konuşulacak "Nagazaki" benzetmesi
İşte Türkiye'nin alacağı Eurofighter Typhoon savaş uçaklarının özellikleri

Sadece 9 ülkede var, 10. Türkiye oldu! Özellikleri de saymakla bitmez
Fenerbahçe'den maç biter bitmez Galatasaray'a olay gönderme

Maç biter bitmez Galatasaray'a olay gönderme
Karadağ'da tehlikeli gerginlik! Türklerin dükkanları yakıldı, Dışişleri harekete geçti

Türklerin dükkanları yakıldı, Dışişleri harekete geçti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.