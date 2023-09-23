Papa Francis'ten Avrupa ülkelerine göçmenlere karşı daha fazla hoşgörü çağrısı

Papa Francis, Fransa'nın Marsilya şehrindeki ziyareti sırasında Avrupa ülkelerine göçmenlere karşı daha fazla hoşgörü göstermeleri çağrısında bulundu. Akdeniz ülkelerinden gelen piskoposlar ve gençlerle bir toplantıda konuşan Papa, göçün bir acil durum olmadığını, ancak zamanımızın bir gerçeği olduğunu ve Avrupa'dan bir yanıt alması gerektiğini söyledi.

Papa Francis, Fransa'nın güney şehri Marsilya'daki bir ziyareti sırasında Avrupa ülkelerinden göçmenlere karşı daha fazla hoşgörü göstermelerini istedi.

Akdeniz ülkelerinden gelen piskoposlar ve gençlerle yapılan bir toplantıda konuşan Papa, "denizde hayatlarını riske atanlar istila etmezler" dedi.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, konuşmayı dinleyenler arasındaydı.

Mülteci tartışması geçen hafta İtalya'nın Lampedusa adasına yapılan kitlesel varışlarla yeniden gündeme geldi.

Fransız İçişleri Bakanı Gerald Darmanin, Papa'nın Cuma günü Marsilya'ya varışında onu karşılayanlar arasındaydı ve ülkenin adadan gelen göçmenleri kabul etmeyeceğini söyledi.

Geçen hafta Pazartesi'den Çarşamba'ya kadar UN Uluslararası Göç Örgütü'ne göre 199 tekneyle Lampedusa'ya 8.500 kişi geldi.

Papa Francis, Cumartesi günü göçün bir acil durum olmadığını, ancak "zamanımızın bir gerçeği, Akdeniz'in çevresindeki üç kıtare ait bir süreç olduğunu ve bu sürecin Avrupa'dan bir yanıt alması gerektiğini" söyledi.

"Migran kardeşlerimizin boğulmak üzere olan sessiz çığlığı en çok yankılanan bir acıdır ve Akdeniz'i, medeniyetin beşiği olan 'mare nostrum'u' 'mare mortuum', yani 'ölüm denizi' haline getiriyor: bu, göçmen kardeşlerimizin boğulmuş çığlığıdır" dedi.

Ayrıca, özellikle savaştan, açlıktan ve yoksulluktan kaçan göçmenlerin "yeterli ve düzenli girişlerinin bolca yapılması" gerektiğini, kendi refahın korunması yerine söyledi.

Papa'nın açıklamaları, Cuma günü Akdeniz'i geçmeye çalışan göçmenleri kurtarmanın insanlık görevi olduğu mesajını yineledi.

86 yaşındaki Papa, hükümetleri "ilgisizliğin fanatizmi" ve "korkunun felci"ne karşı uyardı ve "dalgaların üzerinde terk edilen insanların boğulma tehlikesi altında olduğunu ve onları kurtarmak gerektiğini" söyledi.

Binlerce kişi, onun şehri geçtiğini izlemek için Marsilya sokaklarını doldurdu.

Marsilya'daki resmi işi, göç, ekonomik eşitsizlik ve iklim değişikliği konularını kapsayan Akdeniz Buluşmaları etkinliğinin kapanış oturumuna katılmaktı.

Francis'in ziyareti, bir Papa'nın 500 yıl sonra Fransa'nın ikinci büyük şehri olan Marsilya'ya ilk ziyaretini işaret ediyor.

O, Cumhurbaşkanı Macron ile özel bir toplantıya katıldı ve Cumartesi günü Roma'ya geri dönmek üzere Velodrome stadyumunda Misa'yı kutlayacak.