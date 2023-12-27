Pakistan'da tutuklanan eski Dışişleri Bakanı Kureyşi'yi polisler yaka paça götürdü

Pakistan'da devlet sırlarını ifşa etmekle suçlanan eski Dışişleri Bakanı Şah Mahmud Kureyşi tutuklanarak cezaevine gönderildi. Yaka paça götürülen Kureyşi'nin arabaya binmemek için uzun süre karşı koyduğu görüldü.

PAKİSTAN'DA ESKİ DIŞİŞLERİ BAKANI TUTUKLANDI

Pakistan'da eski Başbakan İmran Han'ınj kabinesinde iki dönem Dışişleri Bakanı olarak görev yapan ve Han'la birlikte devlet sırlarını ifşa etmekle suçlanan Şah Mahmud Kureyşi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

YAKA PAÇA GÖTÜRÜLDÜ

Kureyşi yoğun güvenlik önlemleri altında mahkeme salonundan çıkarıldı. Kendisini cezaevine götürecek binmemek için uzun süre direnen eski bakan, yaka paça polis aracına bindirildi.

Tutuklanan eski Pakistan Dışişleri Bakanı Kureyşi, mahkeme salonundan yaka paça çıkarıldı.

HAN İLE KUREYŞİ DEVLET SIRLARINI İFŞA ETMEKTEN YARGILANIYOR

Pakistan'da Özel Mahkeme, ekim ayında Han ile Kureyşi'yi, resmi olarak Devlet Sırları Yasası'nı ihlal etmekle suçlamıştı. Özel Mahkeme Hakimi Abul Hasnat Zülkarneyn, "devlet sırlarını ifşa etmekten" yargılanan Han ile Kureyşi'yi, Devlet Sırları Yasası kapsamında resmi olarak suçlamıştı. Ancak Han ile Kureyşi ise suçlamaları kabul etmemişti. PTI geçen ay Han ve Kureyşi'nin kefaletle serbest bırakılması talebiyle Yüksek Mahkemeye başvurmuştu. Dilekçede, kefaletle salıverilmenin hiçbir zaman bir ceza biçimi olarak kullanılmaması gerektiğinin Mahkemenin kaidesi olduğu ileri sürülmüştü.

Eski Pakistan Başbakanı İmran Han

Pakistan'da Yüksek Mahkeme, resmi olarak Devlet Sırları Yasası'nı ihlal etmekle suçlanan eski Başbakan İmran Han ve eski Dışişleri Bakanı Şah Mahmud Kureyşi'nin kefaletini onaylamıştı. Dawn'ın haberine göre, Mahkeme, Pakistan Adalet Hareket Partisi (PTI) liderlerine her biri 1 milyon Pakistan rupisi değerinde iki kefalet bonosu sunmalarına hükmetmişti.

Eski Pakistan Dışişleri Bakanı Şah Mahmud Kureyşi

İMRAN HAN 5 AĞUSTOS'TA TUTUKLANMIŞTI

İmran Han, yargılandığı yolsuzluk davasında mahkemenin hakkında verdiği tutuklama kararının ardından 5 Ağustos'ta polis tarafından yakalanmış ve cezaevine gönderilmişti.

Han hakkında yargılandığı yolsuzluk davası kapsamında verilen 3 yıl hapis cezası 29 Ağustos'ta ertelenerek eski Başbakan'ın kefaletle serbest bırakılmasına hükmedilmişti. Ancak 30 Ağustos'ta hakim Abul Hasnat Zülkarneyn, savcılığın talebi üzerine "devlet sırlarını ifşa etmekle" suçlanan Han'ın tutukluluk süresini uzatmıştı.

Eski Dışişleri Bakanı Kureyşi de benzer sebeple 19 Ağustos'ta İslamabad'daki evinde yakalanarak cezaevine gönderilmişti. Federal Soruşturma Ajansı (FIA), eski Başbakan Han ve yardımcılarına Devlet Sırları Yasası'nı ihlal etmekten dava açmıştı.

ŞAH MAHMUD KUREYŞİ KİMDİR?

Şah Mahmud Hüseyin Kureyşi, Pakistanlı siyasetçi. 2008-2011 yılları arasında Pakistan Dışişleri Bakanı olarak görev yapmıştır.