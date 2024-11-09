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Pakistan'da tren istasyonuna bombalı saldırı: 24 ölü, 40 yaralı

Pakistan'da tren istasyonuna bombalı saldırı: 24 ölü, 40 yaralı
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Haberler
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Pakistan'ın Quetta kentindeki tren istasyonunda düzenlenen bombalı saldırıda 24 kişi hayatını kaybetti, 40'tan fazla kişi yaralandı. Emniyet Genel Müdürü Ansari, hedefin Piyade Okulu askeri personeli olduğunu ve yaralıların durumunun ağır olduğunu açıkladı. Ayrılıkçı örgüt BLA'nın üstlendiği saldırı, Belucistan eyaletinde uzun yıllardır devam eden şiddet olaylarının son örneği oldu. Bölgedeki istikrarsızlık, yeraltı kaynaklarının işletilmesini engelliyor.

Pakistan'ın Quetta kentinde bulunan tren istasyonunda bombalı saldırı düzenlendi. Polis yetkililerinin açıklamasına göre, sabah saatlerinde gerçekleşen patlamada 24 kişi hayatını kaybetti, 40'tan fazla kişi yaralandı.

Emniyet Genel Müdürü Mouzzam Jah Ansari, saldırının hedefinde Piyade Okulu'ndaki askeri personel olduğunu ve yaralıların çoğunun durumunun ağır olduğunu açıkladı. Saldırıyı ayrılıkçı örgüt Belucistan Kurtuluş Ordusu (BLA) üstlendi.

Pakistan'ın güney bölgesindeki Belucistan eyaleti uzun yıllardır ayrılıkçı grupların hedefinde bulunuyor. Bölgedeki istikrarsızlık, zengin yeraltı kaynaklarının işletilmesini ve yeni projelerin hayata geçirilmesini engelliyor. Ülke aynı zamanda kuzeybatı bölgesinde İslamcı militanların saldırılarıyla da mücadele ediyor.

Pakistan'da tren istasyonuna yapılan bombalı saldırıda 24 kişi öldü, 40 kişi yaralandı

Pakistan'da tren istasyonuna yapılan bombalı saldırıda 24 kişi öldü, 40 kişi yaralandı

Pakistan'da tren istasyonuna yapılan bombalı saldırıda 24 kişi öldü, 40 kişi yaralandı

Haberler.com / Abdullah Teymur - Dünya
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