Özgür Özel'e Feyzioğlu'ndan yanıt: Ben ve büyükelçiliğimiz hiçbir partiyi karşılamadık

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in, "KKTC'de büyükelçilikten bizi kimse karşılamadı" sözlerine Kıbrıs Büyükelçisi Metin Feyzioğlu'ndan yanıt geldi. Feyzioğlu yaptığı açıklamada, "Ben ve büyükelçiliğimiz hiçbir partiyi karşılamadık. Partilerin tamamını KKTC Meclisi karşıladı. Büyükelçilik olarak herkese yetişemedik, yetişemiyoruz." ifadelerini kullandı.

ÖZEL'E FEYZİOĞLU'NDAN YANIT GECİKMEDİ

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50'nci yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen resmi törenlere katılmak üzere gittiği KKTC'de Büyükelçi Metin Feyzioğlu'nun kendisini karşılamamasına sert tepki gösterdi. Özel, "Biz büyükelçiyi havaalanında göremedik. Bu meslekten gelmemekten kaynaklanıyor. Rahatsızlığımızı Bakanlığa ileteceğiz" dedi.

"HİÇBİR PARTİYİ KARŞILAMADIK"

Özel'e Feyzioğlu'ndan yanıt geldi. Halk Tv'den İsmail Saymaz'a konuşan Feyzioğlu şunları söyledi: "Çok basit bir cevabı var. Ben ve büyükelçiliğimiz hiçbir partiyi karşılamadık. Partilerin tamamını KKTC Meclisi karşıladı. Büyükelçilik olarak herkese yetişemedik, yetişemiyoruz. Bilaistisna Türkiye'den gelen bütün partileri KKTC Meclisi çağırdı. Onların davetlileri çünkü. Biz TBMM'nin gönderdiği heyetleri parti ayrımı yapmaksızın karşıladık.

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