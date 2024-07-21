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Özgür Özel'e Feyzioğlu'ndan yanıt: Ben ve büyükelçiliğimiz hiçbir partiyi karşılamadık

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Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50'nci yıl dönümü nedeniyle gittiği KKTC'de Büyükelçi Metin Feyzioğlu tarafından karşılanmadığı için tepki gösteren CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e yanıt geldi. Feyzioğlu, "Ben ve büyükelçiliğimiz hiçbir partiyi karşılamadık. Partilerin tamamını KKTC Meclisi karşıladı. Büyükelçilik olarak herkese yetişemedik, yetişemiyoruz." dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in, "KKTC'de büyükelçilikten bizi kimse karşılamadı" sözlerine Kıbrıs Büyükelçisi Metin Feyzioğlu'ndan yanıt geldi. Feyzioğlu yaptığı açıklamada, "Ben ve büyükelçiliğimiz hiçbir partiyi karşılamadık. Partilerin tamamını KKTC Meclisi karşıladı. Büyükelçilik olarak herkese yetişemedik, yetişemiyoruz." ifadelerini kullandı.

Özgür Özel'e Feyzioğlu'ndan yanıt: Ben ve büyükelçiliğimiz hiçbir partiyi karşılamadık

ÖZEL'E FEYZİOĞLU'NDAN YANIT GECİKMEDİ

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50'nci yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen resmi törenlere katılmak üzere gittiği KKTC'de Büyükelçi Metin Feyzioğlu'nun kendisini karşılamamasına sert tepki gösterdi. Özel, "Biz büyükelçiyi havaalanında göremedik. Bu meslekten gelmemekten kaynaklanıyor. Rahatsızlığımızı Bakanlığa ileteceğiz" dedi.

Özgür Özel'e Feyzioğlu'ndan yanıt: Ben ve büyükelçiliğimiz hiçbir partiyi karşılamadık

"HİÇBİR PARTİYİ KARŞILAMADIK"

Özel'e Feyzioğlu'ndan yanıt geldi. Halk Tv'den İsmail Saymaz'a konuşan Feyzioğlu şunları söyledi: "Çok basit bir cevabı var. Ben ve büyükelçiliğimiz hiçbir partiyi karşılamadık. Partilerin tamamını KKTC Meclisi karşıladı. Büyükelçilik olarak herkese yetişemedik, yetişemiyoruz. Bilaistisna Türkiye'den gelen bütün partileri KKTC Meclisi çağırdı. Onların davetlileri çünkü. Biz TBMM'nin gönderdiği heyetleri parti ayrımı yapmaksızın karşıladık.

Birinci Müsteşarımız Namık Tan'a gidip 'Herhangi bir ihtiyacınız var mı, bir şey yapabilir miyiz?' diye, resepsiyonda soruyor. 'Hayır, ihtiyacımız yok, teşekkür ederiz' diyor. Daha önce 'Gazileri getireceğiz' dediklerinde, bir genel başkan yardımcısı aramıştı, 'Destek istiyor musunuz?' deyince 'Hayır, her şeyi biz yapıyoruz' diyorlar. Bunların hiçbiri doğru değil.

Haberler.com / Turan Yiğittekin - Dünya

Kıbrıs Barış Harekatı Metin Feyzioğlu Büyükelçilik Özgür Özel Kıbrıs Diplomasi Politika Dünya Haberler

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Yorumlar (1)

Murat Celik:

Özgür aldın mı cevabını

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