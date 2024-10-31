Orta Doğu'da sürpriz gelişme: İsrail ordusu 7 gün içinde ülkeden çekilecek

Lübnan Başbakanı Necib Mikati, İsrail-Hizbullah arasında ateşkes sağlanması için çaba gösterdiğini belirterek, "Önümüzdeki saatler ya da günler içinde ateşkes sağlanması için elimizden geleni yapıyoruz" dedi. Ateşkesle ilgili bir diğer gelişmeyi ise İsrail basını açıkladı.

İsrail-Hizbullah arasında ateşkes sağlanması için çabalar sürerken, İsrail basını tarafından İsrail-Hizbullah arasındaki ateşkes anlaşmasına ilişkin taslak paylaşıldı. ABD'nin İsrail ve Hizbullah arasındaki ateşkes önerisi 60 günlük bir uygulama süresiyle başlıyor ve bu süre zarfında Lübnan ordusu sınır boyunca konuşlanması öngörülüyor.

"İSRAİL ORDUSU 7 GÜN İÇİNDE LÜBNAN'I TERK EDECEK"

Taslakta, "İsrail ordusu çatışmaların sona ermesinin ardından 7 gün içinde Lübnan'ı terk edecek" ve "Lübnan ordusu sınır boyunca konuşlanacak ve Lübnan'ın güneyinde Hizbullah'a ait silahlara el koyacak" ifadeleri yer alıyor. BM barış gücünün de bu pozisyon değişikliğini kolaylaştıracağı belirtildi. Nihai olarak İsrail sınırı boyunca 10 bin Lübnan askerinin konuşlanması bekleniyor. Taslakta, 60 günün sonunda İsrail ve Lübnan, BM Güvenlik Konseyi'nin 1701 sayılı kararının tam olarak uygulanması ve sınır anlaşmazlıklarının çözüme kavuşturulması için ABD aracılığıyla dolaylı müzakereler yürüteceği belirtiliyor.

ULUSLARARASI İZLEME VE UYGULAMA MEKANİZMASI OLUŞTURULACAK

Taslakta, ABD başkanlığında İtalya, Fransa, Almanya, İspanya, İngiltere, UNIFIL ve bölge ülkelerinin yer alacağı yeni bir Uluslararası İzleme ve Uygulama Mekanizması (IMEM) oluşturulacağı yer alıyor. "İsrail'in sınır ihlallerine karşı harekete geçmesinin garanti altına alınacağı ve Lübnan topraklarından gelen tehditlere karşılık verebileceği" belirtilen taslakta, eğer Lübnan ya da IMEM silah sevkiyatı ya da üretimine müdahale etmezse İsrail'in ABD'ye danıştıktan sonra söz konusu hedefleri vurmasına izin verileceği yer alıyor. Taslakta, İsrail'in Lübnan üzerinde istihbarat uçuşları yapmaya devam edebileceği ancak bu uçuşların çıplak gözle görülemeyeceği ya da ses duvarını aşmayacağı belirtildi.

LÜBNAN BAŞBAKANI MİKATİ'DEN ATEŞKES AÇIKLAMASI

Lübnan Başbakanı Necib Mikati, İsrail-Hizbullah arasında ateşkes sağlanması için çaba gösterdiğini belirterek, "Önümüzdeki saatler ya da günler içinde ateşkes sağlanması için elimizden geleni yapıyoruz" ifadelerini kullandı. Mikati, ateşkes konusunda tedbirli iyimserlik içinde olduğunu belirtti.

LÜBNAN'DAKİ İSRAİL SALDIRILARINDA 2 BİN 822 KİŞİ ÖLDÜ

Hizbullah'la 8 Ekim 2023'ten beri kontrollü çatışmalara devam eden İsrail ordusu, 23 Eylül'de Lübnan'ın güney kentlerinin yanı sıra Bekaa ve Baalbek bölgelerine yüzlerce hava saldırısı düzenledi. Lübnan Sağlık Bakanlığı verilerine göre, 8 Ekim 2023'ten bu yana 104'ü çocuk ve 194'ü kadın olmak üzere toplam 2 bin 822 kişi öldü, 12 bin 937 kişi yaralandı. Hizbullah lideri Hasan Nasrallah, İsrail ordusunun 27 Eylül'de Beyrut'a düzenlediği hava saldırılarında öldürüldü. Hizbullah ise İsrail'e roket ve füzelerle karşılık veriyor. İsrail tarafında çoğunlukla ordu üslerini hedef alan bu saldırılarda büyük bir hasar bildirilmedi. İsrail bombardımanı nedeniyle Lübnan'da 100 binlerce kişinin yerinden edildiği tahmin ediliyor. Ülkenin güney kesimlerinden başkent Beyrut ve kuzeye göç dalgası devam ederken, Lübnan hükümeti yerinden edilen kişilerden 518 binden fazlasının Suriye'ye göç ettiğini açıkladı.