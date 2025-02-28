Trump-Zelenskiy zirvesinde dünya tarihine damga vuracak kavga! Beyaz Sarayı terk etti

Beyaz Saray'da dünya tarihine damga vuracak kavga!
Trump'la kavgasının ardından Zelenskiy'e Avrupa ülkelerinden destek: Ukrayna yalnız değildir

Trump'la kavgasının ardından Zelenskiy'e destek yağdı
Zelenskiy'den tartışma sonrası yaptığı ilk açıklamada Trump'a bomba gönderme

Beyaz Saray'dan kovulan Zelenskiy'den ilk açıklama geldi
Rusya'dan Trump ve Zelenskiy kavgasına ilk yorum: Nankör domuz, sahiplerinden sert bir tokat yedi

Trump ve Zelenskiy kavgasına Rusya'dan ilk yorum

Önce dalga geçti, sonra azarladı! Trump, kafayı Zelenskiy'nin kıyafetine taktı

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD Başkanı Donald Trump, göreve geldikten sonra ilk kez Ukrayna Devlet Başkanı Volodomir Zelenskiy ile Beyaz Saray'da bir araya gelirken görüşmeye, ikili arasındaki tartışma damga vurdu. Tartışma sırasında Zelenskiy'nin kıyafet tercihi de gündeme geldi. Trump, takım elbise giymemesi gerekçesiyle Zelenskiy ile önce dalga geçti sonra da azarladı.

ABD Başkanı Donald Trump, göreve geldikten sonra ilk kez Ukrayna Devlet Başkanı Volodomir Zelenskiy ile Beyaz Saray'da bir araya gelirken görüşmeye, ikili arasındaki tartışma damga vurdu.

"OVAL OFİS'E GELMENİZ SAYGISIZLIK"

Zelenskiy, Trump öncesi başkanlar da dahil, ABD yönetiminin, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i durdurmadığından şikayet etmesi esnasında görüşmede hazır bulunan Başkan Yardımcısı JD Vance, "Sayın Başkan, Amerikan medyasının önünde bu konuyu gündeme getirmeye çalışmak için Oval Ofis'e gelmeniz, bence saygısızlık." diye tepki gösterdi. Vance, ABD'nin Ukrayna'ya, problemlerle boğuşurken yardım etmeye çalıştığını söylerken Zelenskiy, her ülkenin problem olduğunu ancak uzakta bulunan ABD'nin bunu hissetmediğini söyledi.

Önce dalga geçti, sonra azarladı! Trump, kafayı Zelenskiy'nin kıyafetine taktı

"YA BU ANLAŞMAYI İMZALARSINIZ YA DA BİZ YOKUZ"

Bunun üzerine Trump, Zelenskiy'ye "Ya bu anlaşmayı imzalarsınız ya da biz yokuz. 3. Dünya Savaşı ile kumar oynuyorsun. Bize ne hissedeceğimizi söyleme. Bir sorunu çözmeye çalışıyoruz. Bize ne hissedeceğimizi söyleme çünkü bunu tam olarak dikte edecek konumda değilsin. Ne hissedeceğimizi dikte edecek konumda değilsin. Kendimizi çok iyi hissedeceğiz. Kendimizi çok iyi ve çok güçlü hissedeceğiz." şeklinde karşılık verdi.

"ÜLKEMİZE SAYGISIZLIK EDİYORSUN"

"Ülkemize saygısızlık ediyorsun, biz olmadan kazanamayacağınızı biliyorum." diyen Trump, Zelenskiy'ye, elinde oynayacak hiçbir kartı olmadığını belirtti. Trump, "Bugün nadir toprak elementleri anlaşmasını imzalayacağız. Ukrayna ile yapacağımız bu anlaşma çok adil bir anlaşma ve ABD'nin büyük bir taahhüdü olacak." dedi.

Önce dalga geçti, sonra azarladı! Trump, kafayı Zelenskiy'nin kıyafetine taktı

"'APTAL' BİR BAŞKAN YÜZÜNDEN 350 MİLYAR DOLAR VERDİK"

Donald Trump, ABD'nin 'aptal' bir başkanı yüzünden Ukrayna'ya 350 milyar dolar yardım edildiğini ve Zelenskiy'nin kendileriyle çalışması durumunda kazanabileceğini savundu. Trump, Rusya ile Ukrayna arasındaki bir barış anlaşmasının kaçınılmaz olduğunu belirterek "Önce anlaşmayı müzakere etmek zorundayız, şimdi anlaşmanın sınırlarını çizmeye başladık." diye konuştu.

"TAVİZ VERMEK ZORUNDASINIZ"

Zelenskiy ile önce anlaşmaya varmaları gerektiğini, şu anda güvenlik garantileri konusunda endişelenmediğini belirten Trump, "Her zaman taviz vermek zorundasınız ve onun da (Zelenskiy) kesinlikle taviz vermesi gerekecek." ifadelerini kullandı. Trump, savaş süresince yaptıkları için Zelenskiy ve askerlerine teşekkür ederek çok zorlu bir mücadele verdiklerini ancak artık bu işin bitmesi gerektiğini söyledi.

Önce dalga geçti, sonra azarladı! Trump, kafayı Zelenskiy'nin kıyafetine taktı

ZELENSKİY: SADECE ATEŞKESİ ASLA KABUL ETMEYECEĞİZ

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy de ABD ile varılacak anlaşmanın Ukrayna için ileriye dönük bir adı olmasını umduğunu belirtti. "Bugün Başkan Trump ile ABD'nin ne yapmaya hazır olduğunu görüşmek istiyorum." diyen Zelenskiy, nadir toprak elementleri anlaşması için mevcut metnin "yeterli" olmadığını kaydetti. Savaşı Putin'in başlattığını belirten Zelenskiy, Ukrayna'nın yeniden inşasını da onun karşılaması gerektiğini dile getirdi. Zelenskiy, "Sadece ateşkesi asla kabul etmeyeceğiz. Güvenlik garantileri olmadan hareket etmeyeceğiz." ifadelerini kullandı.

ORTAK BASIN TOPLANTISI İPTAL EDİLDİ, ZELENSKİY BEYAZ SARAY'DAN AYRILDI

BD Başkanı Donald Trump ile Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy arasında Oval Ofis'te yaşanan tartışmanın ardından ortak basın toplantısı iptal edildi, Zelenskiy Beyaz Saray'dan ayrıldı.

Önce dalga geçti, sonra azarladı! Trump, kafayı Zelenskiy'nin kıyafetine taktı

TRUMP, KAFAYI ZELENSKİY'NİN KIYAFETİNE TAKTI

Öte yandan, görüşme sırasında Zelenskiy'nin tercih ettiği kıyafet de gündeme geldi. İlk önce Trump, Zelenskiy'i Beyaz Saray girişinde, "Bugün çok şık giyinmiş" ifadeleriyle alay ederek karşıladı. Ardından Oval Ofis'e geçen iki liderden Trump, bir kez daha kıyafetine dikkat çekerek Zelenskiy'e, "Sizin hiç takım elbiseniz var mı?" diye sordu. Zelenskiy'den, "Evet, var." yanıtını alan Trump, bu kez de, "Bazı Amerikalılar, resmi giyime saygı göstermemenizden memnun değil." dedi.

"SAVAŞ BİTTİKTEN SONRA KOSTÜM GİYECEĞİM"

Oval Ofis'te görüşmeyi takip eden basın mensuplarından biri de Zelenskiy'e, "Neden takım elbise giymiyorsun? Bu ülkenin ofisinde en üst düzeydesin." diye çıkıştı. Muhabire sert karşılık veren Zelenskiy ise, "Bu savaş bittikten sonra kostüm giyeceğim. Belki sizin gibi bir şey. Belki daha iyisini, belki daha ucuzunu." yanıtını verdi.

Önce dalga geçti, sonra azarladı! Trump, kafayı Zelenskiy'nin kıyafetine taktı
Haberler.com / Umut Halavart - Dünya
img

Kavga sonrası Ukrayna'nın Ankara Büyükelçiliği'nden Erdoğan paylaşımı
img

Amazon'da çırılçıplak yaşarken kendilerini Türkiye'de buldular
img

Çanakkaleli çiftçinin bacaklarının titrediği an
500

Yorumlar (17)

Haber YorumlarıYusuf Kartal :

Bakın İmamoğlu’mun geliceğini görün!

Yorum Beğen135
Yorum Beğenme86
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıMehmet Öz:

Ekrem İmamoğlunun geleceği. Allah güzel ülkemizi bu duruma düşürmesin.

Yorum Beğen92
Yorum Beğenme63
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıt9tjh5kb2y:

vallahi aylardır yazıyorum. dogru söylemiş tramp o elbise nedir zeko. kendine saygın yoksa halkına saygı duy koskoca bi ülkeyi temsil ediyorsun. nedir bu kıyafet dilenci gibi. reis sana bi elbise hediye etsin

Yorum Beğen59
Yorum Beğenme93
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıTunc:

tramp iyi azarlamış.ukrayna devlet başkanı sanki spora gidiyorsun.bunun yüzünden yüzlerce insan öldü.

Yorum Beğen56
Yorum Beğenme55
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıBARBAROS:

Amerikaya güvenerek kimse savaşa girmez artık. Özellikle Yunanistan savaşı ağzına bile alamaz :)) Ne demişler El miki ile Kerdeğe girilmez

Yorum Beğen101
Yorum Beğenme3
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıİbrahim Demirel:

Ben bir Ukraynalı olsaydım bu adamdan utanç duyardım. Tüm ülkenin onurunu ayaklar altına alıyor. Ukraynalı bir iş arkadaşım var ve bu aralar onu çok gergin görüyorum. İsmi Valuiev ve gerçekten çok gergin.

Yorum Beğen21
Yorum Beğenme40
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıAyşegül Öztabak:

Okyanus ötesinden Amerika'nın köpeği olana kadar Rusya ile anlat birleş güç Birliği yap topraklarında Rusya'ya kat zaten sosyalist sovyet cumhuriyetler birliği'nden koptunuz

Yorum Beğen52
Yorum Beğenme4
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıt9tjh5kb2y:

kucaga oturdun bi kere zeko. artık bu şemsiye açılmaz

Yorum Beğen29
Yorum Beğenme11
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıt9tjh5kb2y:

zeko hazır gitmişken abd ye irtica et sonun esad gibi olacak. sonra niye demedin diye benim kafamı agrıtma

Yorum Beğen13
Yorum Beğenme21
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıGenco:

Bak direkten dönmüşken bas git….

Yorum Beğen13
Yorum Beğenme12
yanıtYanıtla
Tüm 17 yorumu okumak için tıklayın Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Zelenskiy ile tartışan Trump'tan Ukrayna'ya büyük darbe! Tek hamlede sonlandırdı

Zelenskiy ile tartışan Trump'tan Ukrayna'ya büyük darbe
Trump-Zelenskiy kavgası sırasında Ukrayna Büyükelçisi'nin tepkileri sosyal medyada gündem oldu

Trump- Zelenskiy kavgasında büyükelçinin tepkisi her şeyi anlatıyor
Tıp dünyasını şaşırtan olay: Oral ilişkiye giren genç kız hamile kaldı

Tıp dünyası şokta: Oral ilişkiye giren genç kız hamile kaldı
DEM Parti Eş Genel Başkanı Bakırhan: Bahçeli, Öcalan'ın çağrısından 1 dakika sonra beni aradı

Bahçeli'den gelen telefon! Öcalan'ın çağrısından tam 1 dakika sonra
IBAN'a para transferi yapanlar dikkat! Havale ve EFT sistemi yarından itibaren değişiyor

Havale ve EFT sistemi yarından itibaren değişiyor
İmralı'da çekilen toplu fotoğrafta dikkat çeken detay! Herkesin aklında aynı soru var

Fotoğraftaki bir detay dikkat çekti! Herkesin aklında aynı soru var

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.