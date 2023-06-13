Öldü sanılan yaşlı kadın tabutta dirildi

Ekvador'da akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. Bella Montoya isimli kadın Cuma günü evinde rahatsızlandıtan sonra Los Rios eyaletindeki Martín Icaza Hastanesi'ne kaldırıldı. Kadının oğlu olan Gilbert Balberán, El Universo, annesinin felç geçirdikten sonra saat 12:00'de hayatını kaybettiğini kendisine bildirildiğini söyledi.

ELİNİ HAREKET ETTİRMEYE BAŞLADI

Cenaze töreni sırasında, kıyafetleri değiştirilmek istenenBella Montoya'nın nefes aldığı fark edildi. 4 saat tabutun içinde kalan yaşlı kadın, sol elini hareket ettirmeye ve gözlerini açmaya başladı. Şaşkınlık içinde olanları izleyen aile, yaşlı kadını tekrar hastaneye kaldırdı.

"YAŞADIKLARIMI YAVAŞ YAVAŞ KABULLENİYORUM"

Montoya'nın oğlu Gilbert, yerel basına yaptığı açıklamada annesinin kalp sorunu ve hipertansiyon hastası olduğunu belirtti. Gilbert, "Yaşadıklarımı yavaş yavaş kabulleniyorum. Şimdi sadece annemin sağlığının düzelmesini istiyorum. Onun hayatta ve yanımda olmasını istiyorum." sözleriyle yaşadığı şaşkınlığı ve sevinci dile getirdi.

Ölüm belgesinde, yaşlı kadının ölümünün belirsiz bir serebrovasküler hastalığa bağlı olarak kalp-solunum durmasından kaynaklandığı belirtilmişti.