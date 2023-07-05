Cumartesi gününü işaret ettiler! Olayların kontrolden çıktığı Fransa'da "kitlesel eylem" çağrısı

Fransa'da Nael M.'nin polis tarafından öldürülmesinin ardından başlayan olaylar şiddetini artırarak devam ederken, ülkedeki 90'a yakın kurum ve kuruluşlar "Ülkemiz yasta ve öfkeli" başlığıyla ortak açıklama yayımladı. Açıklamada, Nahel M.'nin öldürülmesine tepki olarak 8 Temmuz Cumartesi ülke genelinde kitlesel protesto yapılması çağrısında bulunuldu.

Fransa'da 17 yaşındaki Nael M.'nin ölümünün ardından ülkenin dört bir yanına yayılan protestolarda polisle göstericiler arasında şiddetli çatışmalar yaşanıyor. Ülkede 90'a yakın kurum ve kuruluş yaptığı açıklamada, Nael'in öldürülmesine tepki olarak ülke genelinde kitlesel eylem protesto çağrısında bulundu.

FRANSA'YA KAOS HAKİM

Fransa'da geçtiğimiz hafta 17 yaşındaki Nael M.'nin polis kurşunuyla öldürülmesinin ardından ülkede olaylar patlak verdi. Sokaklara inen göstericiler, ülkeyi yangın yerine çevirdi. Polisle göstericiler arasında sert çatışmalar yaşandı, durum kontrolden iyice çıktı.

90'A YAKIN KURUMDAN ORTAK AÇIKLAMA

Ülke genelinde olaylar devam ederken, Fransa'da 90'a yakın kurum ve kuruluşlar, "Ülkemiz yasta ve öfkeli" başlığıyla ortak açıklama yayımladı. Açıklamada, polisin Paris'in banliyösü Nanterre'de 27 Haziran'da Nael M. isimli genci yakın mesafeden vurarak öldürdüğü anımsatıldı. Nael'in öldürülmesinin, Fransız devletinin yıllardır belirli toplumsal gruplara yönelik ayrımcı ve güvenlikçi politikalarının yansıması olduğuna dikkati çekilen açıklamada, hükümete, emniyet teşkilatında ve polisin kullandığı yöntemlerde köklü bir değişikliğe gitmesi çağrısı yapıldı.

"KİTLESEL PROTESTO" ÇAĞRISI

Açıklamada, "Halk ile polis arasındaki ayrışma, uzun süredir devam eden adaletsizlik, ön yargı, şiddet, ayrımcılık, cinsiyetçilik ile toplumu saran ve hala kökü kazınmamış sistemik ırkçılığın izini taşıyan tarihe dayanıyor." ifadesine yer verildi. 8 Temmuz Cumartesi ülke genelinde kitlesel protesto yapılması çağrısında bulunulan açıklamada, 2017'de yürürlüğe giren ve kolluk kuvvetlerinin hangi durumlarda silah kullanabileceğine ilişkin kuralları gevşettiği belirtilen yasanın yürürlükten kaldırılması talep edildi.

YAKLAŞIK 30 BİN NOKTA KUNDAKLANDI

Fransa İçişleri Bakanı Gerald Darmanin, 27 Haziran'da patlak veren ve günlerce polis müdahalesiyle bastırılmaya çalışılan gösterilere ilişkin Senato komisyonuna ifade verdi. Gösterilerin ilk gününden bu yana, kolluk kuvvetlerine ait 273 binanın ve 105 belediye binasının kundaklandığını aktaran Darmanin, 168 okul ile 17 siyasi yöneticiye yönelik saldırı düzenlendiğini kaydetti. Darmanin, kamusal alanda ise 23 bin 878 noktanın kundaklandığı bilgisini paylaştı. Ülke genelinde şimdiye kadar en az 1000 binayla 5 bin araç ateşe verildi ve yaklaşık 3 bin 200 kişi gözaltına alındı.

POLİSE DRON KULLANMA İZNİ

Paris Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada da gösteriler kapsamında Paris civarında birçok kentte yerel saat 18.00'den 06.00'ya kadar polise dron kullanma izni verildiği duyuruldu.

OLAYLAR BAŞKA ÜLKELERE DE SIÇRADI

Olayın yaşandığı gece özellikle Nanterre ve çevresindeki kentlerde sokaklara dökülen gençler, araçları ve çöp bidonlarını ateşe verdi, polislere havai fişek fırlattı. İkinci gece olaylar, Paris'in bazı banliyölerine ve ülkenin birkaç büyük kentine yayılırken gösteriler, 3. gününde Belçika'ya ve 5. gününde İsviçre'ye sıçradı.

BİNLERCE KİŞİ GÖZALTINDA

Gösterilerde bugüne kadar 700'den fazla kolluk kuvveti yaralandı, yaklaşık 3 bin 200 kişi gözaltına alındı. Fransa İçişleri Bakanı Gerald Darmanin, gözaltına alınanların ortalama yaşının 17 olduğunu belirtti. Dün, Fransa genelinde 297 araçla 34 bina ateşe verildi ve kamusal alandaki 352 noktada kundaklama eylemleri gerçekleştirildi.

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI UYGULANIYOR

Ülkede en az 10 kentte gece belirli saatler arasında sokağa çıkma yasağı getirildi. Lyon ve Marsilya gibi kentlerde özellikle terör ve organize suçlarla mücadelede görev alan özel polis timleri görevlendirildi ve sahada zırhlı araçlar kullanıldı. Nanterre, Lyon, Nice ve Marsilya'da jandarma helikopteri de geçen hafta devriye gezdi. İçişleri Bakanlığı, 28 Haziran'da Paris banliyölerinde 2 bin polis ve jandarma görevlendirirken 29 Haziran itibarıyla bu sayıyı ülke genelinde 45 bine çıkardı. Eylemcilerden kaçının yaralandığı bilinmiyor.

GÖSTERİLERİN YOL AÇTIĞI ZARAR 1 MİLYAR EURO'YU AŞTI

Protestoların ülkeye maliyeti 1 milyar Euro'yu aştı. Fransız İş Adamı ve Sanayiciler Derneği (MEDEF) verilerine göre, protestolar 1 milyar avrodan fazla hasara yol açtı. Gösterilerde 200'den fazla mağaza tamamen yağmalanırken, 300 banka şubesi tahrip edildi ve tütün satan 250 dükkan zarar gördü.

NE OLMUŞTU?

Fransız polisi 27 Haziran'da Nanterre'de, içinde 3 kişi bulunan bir araca ateş açmış, 17 yaşındaki sürücü Nael M'yi öldürmüştü. Nael'in ölümüne tepki gösterenler, ülke genelinde farklı kentlerde sokağa çıkarak polisle çatışmıştı. Genci öldüren polis açığa alınmış ve tutuklu yargılanmasına karar verilmişti. Ayrıca Paris, Marsilya, Lyon dahil birçok kentte düzenlenen protestolarda talan ve yağmalama olayları yaşanmış, 10 kadar kentte saat 21.00'den itibaren sokağa çıkma yasağı ilan edilmişti.