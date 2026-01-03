Haberler

OHAL ilan eden Maduro: Silahlı çatışmaya geçiyoruz

OHAL ilan eden Maduro: Silahlı çatışmaya geçiyoruz
Venezuela'nın başkenti Caracas'ta en az 7 noktada patlama meydana geldi. ABD basını, saldırıların ABD Başkanı Trump'ın emriyle gerçekleştirildiğini duyururken, Venezuela lideri Maduro OHAL ilan etti. Maduro açıklamasının devamında, "Silahlı çatışmaya geçiyoruz. Tüm savunma güçleri ülke genelinde derhal konuşlanacak." dedi.

  • Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, ülkede olağanüstü hal ilan etti.
  • Venezuela hükümeti, ABD'nin askeri saldırganlığını reddederek karşılık vereceğini açıkladı.
  • Venezuela'da olağanüstü hal kapsamında savaş durumuna geçildi ve orduya tam yetki verildi.

Venezuela'nın başkenti Karakas'ta 7 patlama meydana geldi. Patlamaların büyük bir askeri üs yakınlarında meydana geldiği açıklandı. Bölgede jet uçaklarının sesi duyulurken Fort Tiuana limanına yönelik hava saldırısı düzenlendiği deiddia edildi. Venezuela hükûmetinden yapılan resmî açıklamada da ABD'nin askeri saldırganlığının reddedildiği ve karşılık verileceği kaydedildi. Ayrıca Devlet Başkanı Nicolas Maduro, OHAL ilan etti.

VENEZUELA: KARŞILIK VERECEĞİZ

Venezuela hükûmetinden yapılan resmî açıklamada, ABD'nin askerî saldırganlığını reddettiklerini ifade ederek "Bu tür bir saldırganlık, uluslararası barış ve istikrara, özellikle Latin Amerika ve Karayipler'de tehdit oluşturmakta olup milyonlarca insanın hayatını ciddi şekilde tehlikeye atmaktadır." açıklamasında bulundu.

Hükümet, ABD'yi "Venezuela'nın stratejik kaynaklarını, özellikle petrol ve madenlerini ele geçirmeye çalışmakla" ve "ülkenin siyasi bağımsızlığını zorla kırmaya teşebbüs etmekle" suçladı.

Açıklamada, "Emperyalist saldırganlığa karşı tüm savunma planlarımızı devreye sokarak karşılık vereceğiz" denildi.

MADURO OHAL İLAN ETTİ: SİLAHLI ÇATIŞMAYA GEÇİYORUZ

Venezuela Devlet Başkanı Maduro ise, ülkede olağanüstü hal ilan etti. Maduro, halkı 'bu emperyalist saldırganlığı yenmek' için seferber olmaya çağırarak "Silahlı çatışmaya geçiyoruz. Tüm savunma güçleri ülke genelinde derhal konuşlanacak." dedi.

Venezuela'da ilan edilen OHAL kapsamında şu kararlar alındı:

  • Halk savunma için seferberliğe davet edildi.
  • Ulusal savunma planı devreye alındı.
  • Orduya tam yetki verildi.
  • Savaş durumuna geçildi.
  • Zırhlı araçlar şehirlere konuşlandırıldı.
  • ABD'ye karşı savunma hakkının doğduğu açıklandı.

TRUMP DEFALARCA TEHDİT ETMİŞTİ

ABD Başkanı Donald Trump, ABD'nin Venezuela'da uyuşturucu kaçakçılığı şebekelerine karşı olduğunu iddia ettiği "yeni önlemler" almaya hazırlandığını söylemiş ve kara operasyonlarının "yakında" başlayacağı konusunda defalarca uyarıda bulunmuştu. Trump, geçen ekim ayında Güney Amerika ülkesinden gelen yasadışı göçmen ve uyuşturucu akışını engellemek için CIA'ya Venezuela içinde faaliyet gösterme yetkisi verdiğini söylemişti.

