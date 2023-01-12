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Oda arkadaşının oksijen cihazını kapatarak ölümüne neden olan gurbetçi kadın cinayetten yargılanıyor

Dünya Haberleri

Oda arkadaşının oksijen cihazını kapatarak ölümüne neden olan gurbetçi kadın cinayetten yargılanıyor

Almanya'da yaşayan 73 yaşındaki Hatun C. koronavirüs tedavisi gördüğü Mannheim's Diako Hastanesi'nde, kendisini rahatsız ettiği gerekçesi ile oda arkadaşının ventilator fişini çekerek ölmesine sebep oldu.

Almanya'da yaşanan olayda Hatun C.'nin oğlu, annesinin ilaç etkisinde olduğunu ve oda arkadaşına zarar vermek gibi bir niyetinin olmadığını söyledi.

Yetkililer Hatun C.'nin, kendisi gibi Türk olan 79 yaşındaki oda arkadaşı Hilal K.'nın oksijen cihazını, makineden gelen sesin uyumasına engel olduğu gerekçesi iki kez kapattığını söyledi.

Oda arkadaşının oksijen cihazını kapatarak ölümüne neden olan gurbetçi kadın cinayetten yargılanıyor

Hemşireler Hilal K.'nın oksijen cihazının kapalı olmasından dolayı fenalaştığını fark edince yaşlı kadına müdahale etti ancak Hilal K. tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Oda arkadaşının oksijen cihazını kapatarak ölümüne neden olan gurbetçi kadın cinayetten yargılanıyor

Hatun'un oğlu Aydın C. ise, annesinin kötü bir niyetinin olmadığını, makine sesinin annesinin uyumasına engel olduğunu, bu nedenle annesinin makinayı kapattığını söyledi. Hatun C.'nin, cinayetten dolayı yargılanmasına devam ederken, oğlu annesinin cezaevinde öleceğinden korktuğunu söyledi.

Oda arkadaşının oksijen cihazını kapatarak ölümüne neden olan gurbetçi kadın cinayetten yargılanıyor

Zehra Yaşık
Zehra Yaşık
Editör Haberler.com - Dünya

Ventilatör Almanya Dünya Haberler

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Yorumlar (4)

Murat ÖREN:

Kazara ve cehaletten olmuş. Kasıt aramak yanlış olur. Bilinçsizce yapılmış ise cinayet dememek lazım.

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Serkan Aygun:

Türkiye de olsaydı ceza almazdı

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ilkcan iyidir:

Cahillik işte nerde yaşarsan yaşa ileriyi düşüneneme baska birşey değil öldürme kastıyla yapmadığı kesin.Allah kurtarsın ölen teyzeninde Allah günahlarını affetsin

Cevap Yaz 2 13 Yayından Kaldır
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