Oda arkadaşının oksijen cihazını kapatarak ölümüne neden olan gurbetçi kadın cinayetten yargılanıyor

Almanya'da yaşayan 73 yaşındaki Hatun C. koronavirüs tedavisi gördüğü Mannheim's Diako Hastanesi'nde, kendisini rahatsız ettiği gerekçesi ile oda arkadaşının ventilator fişini çekerek ölmesine sebep oldu.

Almanya'da yaşanan olayda Hatun C.'nin oğlu, annesinin ilaç etkisinde olduğunu ve oda arkadaşına zarar vermek gibi bir niyetinin olmadığını söyledi.

UYUMASINA ENGEL OLDUĞU İÇİN CİHAZI KAPATTI

Yetkililer Hatun C.'nin, kendisi gibi Türk olan 79 yaşındaki oda arkadaşı Hilal K.'nın oksijen cihazını, makineden gelen sesin uyumasına engel olduğu gerekçesi iki kez kapattığını söyledi.

KURTARILAMADI

Hemşireler Hilal K.'nın oksijen cihazının kapalı olmasından dolayı fenalaştığını fark edince yaşlı kadına müdahale etti ancak Hilal K. tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

"CEZAEVİNDE ÖLECEĞİNDEN KORKUYORUM"

Hatun'un oğlu Aydın C. ise, annesinin kötü bir niyetinin olmadığını, makine sesinin annesinin uyumasına engel olduğunu, bu nedenle annesinin makinayı kapattığını söyledi. Hatun C.'nin, cinayetten dolayı yargılanmasına devam ederken, oğlu annesinin cezaevinde öleceğinden korktuğunu söyledi.