Norveç monarşinin devamını seçti

Son dönemde Epstein dosyalarında isimlerin geçmesiyle tarihinin en zorlu günlerini yaşayan Norveç monarşisi, halkın ve siyasetin sınavından güçlenerek çıktı. Norveç Parlamentosu'nda (Stortinget) ülkenin yönetim biçimini kökten değiştirecek olan "Cumhuriyet" önergesi, Epstein gölgesindeki tartışmaların aksine büyük bir farkla reddedildi.

Oylama, ülkede son dönemde monarşi tartışmalarının yeniden alevlendiği bir dönemde gerçekleşti. Cumhuriyet yanlıları, kraliyet ailesinin sembolik rolünün günümüz demokratik değerleriyle örtüşmediğini savunurken, monarşi yanlıları ise kraliyet kurumunun Norveç'in istikrarı ve ulusal kimliği açısından önemli olduğunu dile getirdi.

EPSTEİN DOSYALARI TARTIŞMAYI GÖLGELEDİ

Oylama süreci, kamuoyunda yankı uyandıran Jeffrey Epstein dosyaları ile ilgili iddiaların yeniden gündeme gelmesiyle dikkat çekti. Uluslararası basına yansıyan bazı belgelerde, Norveç kraliyet ailesinin isminin Epstein dosyalarında geçen istismar iddiaları bağlamında anıldığı öne sürülmüştü. Söz konusu iddialar, ülkede monarşinin şeffaflığı ve hesap verebilirliği konusunda yeni tartışmaları beraberinde getirdi.

Yayımlanan yeni dosyalarda, veliaht prenses Mette-Marit'in Jeffrey Epstein ile yıllar boyunca yazıştığı ortaya çıktı. 2011-2014 yılları arasında gerçekleşen bu iletişimler, uzmanların "zayıf değerlendirme" olarak nitelendirdiği görüşmeye yol açtı. Mette-Marit, bu ilişki için "hatamı kabul ediyorum ve bu temas benim için utanç verici oldu" diye açıklama yaptı.

Norveçli yetkililer ve kraliyet cephesi ise bu iddialara ilişkin resmi bir suçlama bulunmadığını vurgulayarak, spekülatif yorumlara karşı temkinli olunması çağrısında bulundu.

OĞLU DA TECAVÜZLE SUÇLANIYOR

Veliaht prensesin 29 yaşındaki oğlu da tecavüz suçlamasıyla karşı karşıya.Mette-Marit'in oğlu Marius Borg Høiby, 38 farklı suçlamayla yargılanıyor. Viyana'daki mahkemede süren davada Høiby, dört kadına tecavüz, saldırı ve uyuşturucu suçları dahil ağır suçlamalarla karşı karşıya ve hüküm giymesi halinde uzun bir hapis cezası alabilir.

MONARŞİ TARTIŞMASI SÜRECEK

Meclis oylamasında monarşinin korunması yönünde net bir çoğunluk sağlanmış olsa da, uzmanlar ve siyasetçiler, özellikle genç kuşaklar arasında cumhuriyet fikrine desteğin arttığına dikkat çekiyor. Bu nedenle Norveç'te monarşi–cumhuriyet tartışmasının önümüzdeki yıllarda da gündemde kalması bekleniyor.