Norveç Adalet Bakanı'nın tatil pozu kriz çıkardı

İtalya'da tatile giden Norveç Adalet Bakanı Emilie Mehl, fotoğraflarının birinde Akdeniz'de bikinisiyle bir sörf tahtası üzerinde kürek yaparken görüldü.

ÇOK SERT TEPKİ GÖRDÜ

Öte yandan Mehl'in büyük beğeni toplayan fotoğrafına ülkesinin muhalefeti çok sert tepki gösterdi.

CAN YELEĞİ KULLANMADI

Kameraya yansıyangörüntülerin devamında ise, muhalefet Mehl'in "Sörf tahtasını can yeleği olmadan kullandığını' söyleyerek bunun yasalara aykırı olduğunu belirtti.

ÖZÜR DİLEMESİ BEKLENİYOR

Sosyal medyadan eleştiri yağmuruna tutulan 28 yaşındaki Adalet Bakanı can yeleği takmadan poz vermesinin kötü örnek olduğu için Bakanı'nın özür dilemesi bekleniyor.