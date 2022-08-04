Norveç Adalet Bakanı'nın tatil pozu kriz çıkardı
Norveç Adalet Bakanı Emilie Mehl, İtalya'da tatil yaparken çektirdiği fotoğraf yüzünden eleştirildi. Paylaşılan fotoğraf ülkeyi ikiye böldü.
- Güncelleme:
İtalya'da tatile giden Norveç Adalet Bakanı Emilie Mehl, fotoğraflarının birinde Akdeniz'de bikinisiyle bir sörf tahtası üzerinde kürek yaparken görüldü.
Öte yandan Mehl'in büyük beğeni toplayan fotoğrafına ülkesinin muhalefeti çok sert tepki gösterdi.
Kameraya yansıyangörüntülerin devamında ise, muhalefet Mehl'in "Sörf tahtasını can yeleği olmadan kullandığını' söyleyerek bunun yasalara aykırı olduğunu belirtti.
Sosyal medyadan eleştiri yağmuruna tutulan 28 yaşındaki Adalet Bakanı can yeleği takmadan poz vermesinin kötü örnek olduğu için Bakanı'nın özür dilemesi bekleniyor.