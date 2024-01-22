Netanyahu'nun evinin önüne çadır kuran rehine yakınları, rehineler serbest kalana kadar çadırda kalacaklarını söyledi

İsrail'derehinelerin aileleri ve protestocular, Hamas'ın elindeki kalan rehinelerin geri dönüşünü sağlamak için hükümetin bir anlaşma yapmasını talep ederek, Başbakan Benjamin Netanyahu'nun özel konutu olan Azza Caddesi'ne çadır kurarak trafiği kapattı.

Rehineler ve Kayıp Aileler Forumu tarafından düzenlenen gösteri, hükümeti rehinelerin hayatlarından sorumlu tutmaya çalışarak doğrudan kınama yapmaktan kaçınmaya çalıştı.

Rehine ailelerinin konuşmalarının ortasında, hükümet aleyhine "Utanç!" şeklinde sloganlar atıldı.

İsrail, Hamas'ın elinde hala 132 rehine olduğunu tahmin ediyor. İsrail Savunma Güçleri, Gazze'de operasyon yapan birliklerin elde ettiği yeni istihbarat ve bulgulara dayanarak, hala Hamas'ın elinde tutulan 28 kişinin öldüğünü doğruladı. Bunun öncesinde dört rehine serbest bırakıldı ve biri askerler tarafından kurtarıldı. Ayrıca, sekiz rehinenin cesetleri bulundu ve üç rehine yanlışlıkla ordu tarafından öldürüldü. 7 Ekim'den bu yana kayıp olan bir kişinin kaderi hâlâ bilinmiyor.

Pazar günü gösteri başladığında, Azza Caddesi'ndeki kavşağa çok az sayıda kişi geldi, ancak kalabalık hızla büyüdü. Protestocular canlı bir davul çemberi etrafında toplandı, Hamas'ın elinde hala tutulanların yüzleri ve isimlerini taşıyan pankartlar salladı, "Kabine rehinelerin hayatlarından sorumludur!" diye bağırdı.

Konuşmalar sona erdikten sonra aileler, Netanyahu'nun evinin altına çadır kurdu. Rehine ve Kayıp Aileleri sözcüsü Haim Rubinstein'e göre, "başbakan rehineleri geri getirmek için bir anlaşmaya razı olana kadar çadırlarda kalmaya devam edecekler."

Çadırların yanında, rehinelerin serbest bırakılmasını talep eden pankartlar ve posterler asılı duruyor.