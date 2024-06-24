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Yeni savaş kapıda! Gazze'yi kana bulayan askerler Lübnan sınırına taşınıyor

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Gazze'yi kan gölüne çevirip 38 binden fazla Filistinliyi katleden İsrail ordusu, Lübnan sınırındaki mevcut durumu değiştirmek için hazırlık yapmaya başladı. Gazze'deki şiddetli çatışmaların sona ereceğini açıklayan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, birliklerin çoğunluğunun Lübnan sınırına kaydırılacağını söyledi. Netanyahu, bölgede Filistin Devletine hazır olmadığını da söyledi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İsrail'in Kanal 14 Televizyonuna verdiği röportajda Lübnan sınırındaki durum ve Gazze'deki savaşa ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

"HAMAS'I YOK ETMEDEN SAVAŞI DURDURMAYA HAZIR DEĞİLİM"

"Ülkenin kuzeyindeki durumu bu şekilde bırakmaya hazır değilim. Bunun için hazırlık yapıyoruz" diyen Netanyahu, bununla ilgili planlarının ayrıntılarını basına açıklayamayacağını ifade etti. Gazze'deki savaşla ilgili de konuşan Netanyahu, " Gazze'de yoğun çatışma aşaması sona ermek üzere ve Hamas'ı yok etmeden savaşı durdurmaya hazır değilim" dedi.

Yeni savaş kapıda! Gazze'yi kana bulayan askerler Lübnan sınırına taşınıyor

BİRLİKLER LÜBNAN SINIRINA KAYDIRILACAK

Netanyahu, bu çatışmalar sona erdiğinde Gazze Şeridi'ndeki birliklerin bir bölümünün kuzeydeki Lübnan sınırına kaydırılacağını açıkladı. İsrail Başbakanı, bu sayede Hizbullah saldırıları sonucu güneye giden İsraillilerin geri geleceğini belirtti. Aksi halde Lübnan'ın güneyinde Hizbullah'a yönelik askeri operasyon sinyali de verdi.

Netanyahu diğer yandan Gazze Şeridi'nde sivil yönetim kurulması ve bölgenin silahsızlanması gerektiğini belirtti. "Orayı Filistin Devleti'ne vermeye hazır değilim" dedi. İki devletli çözüme karşı olduğunu açıkladı.

Yeni savaş kapıda! Gazze'yi kana bulayan askerler Lübnan sınırına taşınıyor

MAVİ HAT'TA GERGİNLİK

Gazze Şeridi'ne 7 Ekim'den bu yana saldırılarını sürdüren İsrail, kuzey sınırında da Lübnan Hizbullahı ile çatışıyor. Lübnan ile İsrail arasında "Mavi Hat" olarak tabir edilen sınır hattında son haftalarda gerginlik tırmanıyor.

İsrail ordusu, 18 Haziran'da Lübnan'a yönelik olası saldırıya ilişkin "operasyonel planı" onayladığını duyurmuştu. İsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katz da 21 Haziran'da yaptığı açıklamada, Hizbullah'ın İsrail topraklarına ve vatandaşlarına yönelik saldırılarına izin verilemeyeceğini ve gerekli kararları yakında alacaklarını ifade etmişti.

Kaynak: AA / Dünya

Benjamin Netanyahu Filistin İsrail Lübnan Gazze Politika Dünya Haberler

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Yorumlar (3)

VEFA:

Küçücük İsrail devleti sahip olduğu teknoloji ve silah gücüyle dünyaya meydan okuyup, bütün Orta Doğu'ya kök söktürüyor. Bizim aklı evveler de ticari işletme taşıyor... Ne demişler "Esseği dövemeyen, çulunu dövermiş"....

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anti mizantropist:

Nasıl yani; hani Hamas İsrail tanklarını düm düz etmişti? Nasıl yani; İslam alemini güdümleyen Dinci siyasetçiler, Hamas İsrail'i yok etti edecek diye Müslüman kardeşlerine masal mı anlatıyormuş? Nasıl yani Yasin 105 aslında tankları parçalamıyo muymuş? Nasıl yani İsrail askerleri tükenmemiş mi?

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VEFA:

Şimdi bu durum karşısında Ateizm, Deizm güç kazanmaya başladı. Herkes mistik yolla bu işin olamayacağını anladı. Amerika şimdi kara kara düşünüyor. "Mistizmle ne güzel bunları uyutup, bölüp, parçalayıp kervanı yürütüyordum. Şimdi gözleri, akılları açılırsa ne yaparım ben" Diye...

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