Netanyahu, İran'daki halka hitaben Nevruz mesajı yayımladı

"Öldüğü" yönündeki iddialar ile uluslararası kamuoyunun gündeminde geniş yankı uyandıran İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, yeni bir video daha yayımladı.

NEVRUZ MESAJI YAYIMLADI

Netanyahu, ABD ile ortak saldırılar düzenledikleri İran'daki halka hitaben Nevruz mesajı yayımladı. Netanyahu'nun görüntülü mesajı, İsrail Başbakanlık Ofisi'nin ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki İngilizce ve Farsça hesaplarından paylaşıldı. İngilizce olarak yaptığı konuşma Farsça altyazıyla yayımlanan Netanyahu, bu yılki Nevruz Bayramı'nın özel bir anlamı olduğunu iddia ederek "Özgürlük dolu bir yıl olsun. Hepinize umut dolu yeni bir başlangıç diliyorum." ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun İran saldırılarında öldürüldüğü iddiası dünya gündeminde geniş yankı uyandırmıştı. İddiaların hızla yayılmasının ardından İsrail Başkanlık Ofisi'nden konuya ilişkin bir açıklama yapılmış, söz konusu haberlerin gerçeği yansıtmadığı belirtilerek, "Bunlar yalan haber, Başbakan iyi durumda." ifadeleri kullanılmıştı. Buna rağmen Netanyahu'nun son "Güvenlik Bilgilendirme Toplantısı"nda yer almaması kamuoyunda soru işaretlerine neden olmuştu.

6 PARMAK İDDİASI TARTIŞMA YARATTI

Öte yandan Netanyahu'ya ait olduğu iddia edilen ve kısa süre önce paylaşılan bir video da sosyal medyada tartışmalara yol açmıştı. İran'a yönelik saldırıların başlamasının ardından düzenlenen basın toplantısında çekildiği öne sürülen görüntülerde Netanyahu'nun elinde 6 parmak varmış gibi görünmesi dikkat çekmişti. Bu durum, görüntülerin yapay zeka ile üretildiği yönündeki iddiaları gündeme getirmişti.

NETANYAHU VİDEOYLA YANIT VERDİ

İddiaların ardından Netanyahu, X hesabından bir işletmede kahve içtiği sırada çekilen bir görüntülerini paylaşmıştı. Videoda kameraya elini gösteren Netanyahu, yapay zeka ile üretildiği ve altı parmak göründüğü öne sürülen görüntülere dolaylı yanıt vermişti. Netanyahu ayrıca videoda, İsrail halkına dışarı çıkıp temiz hava almalarını tavsiye etmiş ve korunaklı alanlara yakın kalmaları gerektiği uyarısında bulunmuştu.

2. "ÖLMEDİM" VİDEOSU

Ancak söz konusu videonun da yapay zeka ürünü olduğuna dair bazı şüphelerin oluşması üzerine Netanyahu'dan yeni bir görüntü daha gelmişti. İsrail Başbakanı, bu sefer açık havada vatandaşlarıyla sohbet ettiği anları paylaşmıştı.

ABD-İSRAİL'İN İRAN'A SALDIRILARI

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı. İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi. ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü. İranlı yetkililere göre, ABD-İsrail saldırılarında ölü sayısı 1348'i, yaralı sayısı 17 bini aştı.