Tatilciler dönüş yolunda: 43 ilin geçiş noktasında kilometrelerce kuyruk

Kurban Bayramı tatilini memleketlerinde ya da tatil bölgelerinde geçiren vatandaşlar, dönüş için yeniden yollara akın etti.

43 İLİN GEÇİŞ NOKTASINDA KİLOMETRELERCE KUYRUK

Türkiye’nin önemli ulaşım güzergahlarından biri olan Kırıkkale’de de gece saatlerinde de yoğunluk arttı. Ankara-Samsun ve Kırıkkale-Kayseri kara yollarının kesiştiği "kilit kavşak"ta yaşanan araç yoğunluğu havadan görüntülendi.

TAMPON TAMPONA İLERLEDİ

Kilometrelerce araç kuyruğuna takılan sürücüler tampon tampona ilerledi. Trafik yoğunluğunun pazar gecesine kadar devam etmesi bekleniyor.

EKİPLER TEYAKKUZDA

Trafik ekipleri de yoğunluğun yaşandığı bölgelerde önlem aldı. Ekipler, ulaşımın aksamaması için kavşaklar ve bağlantı yollarında çalışma yaptı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı