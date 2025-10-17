Netanyahu, Rehinelerin İadesi İçin Kararlılığını Vurguladı

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, 7 Ekim 2023 tarihinde Hamas öncülüğünde gerçekleştirilen saldırının kurbanları için düzenlenen anma töreninde yaptığı konuşmada, halen Gazze'de bulunan ölü rehinelerin geri getirilmesini sağlamaya kararlı olduğunu ve ülkenin "terörizmle tüm gücüyle mücadele etmeye devam edeceğini" söyledi.

Binyamin Netanyahu, Hamas'ın 15 Ekim'de iki rehinenin daha cesedini teslim edip kalan 19 rehineye ulaşamadığını söylemesinden saatler sonra bu açıklamayı yaptı.

Hamas'ın geçen hafta Gazze'de varılan ateşkes anlaşmasına uygun olarak tüm cesetleri iade etmemesi İsrail'de öfkeyle karşılanırken, ABD bunun bir ihlal anlamına geldiği iddiasını önemsemedi.

Perşembe günü de ABD Başkanı Donald Trump, Hamas'ın "insanları öldürmeye devam etmesi" halinde çatışmaların yeniden başlamasına hazır olduğunun sinyalini verdi.

Sosyal medya paylaşımında Hamas'ın son günlerde Gazze'deki rakiplerini şiddetle hedef almakla suçlandığı olaylara atıfta bulundu ve Hamas için "içeri girip öldürmekten başka seçeneğimiz kalmayacak" dedi.

Trump daha önce Gazze'de Amerikan askerlerinin görev yapmasını reddetmişti.

İsrail hükümeti 16 Ekim'de, 15 Ekim gecesi Hamas tarafından Uluslararası Kızılhaç Komitesi'ne teslim edilen iki cesedin kimliklerinin İnbar Hayman ve Binbaşı Muhammed el-Ataraş olduğunu doğruladı.

Gazze'de maskeli Hamas militanlarının gözetiminde gerçekleşen bu iadeyle birlikte 13 Ekim'den bu yana 28 ölü rehineden 9'u iade edilmiş oldu.

Yaşayan 20 rehinenin tamamı ise İsrail hapishanelerindeki 250 Filistinli mahkûm ve Gazze'den 1.718 tutuklu karşılığında Pazartesi günü serbest bırakılmıştı.

Hamas'ın askeri kanadı 15 Ekim'de yaptığı açıklamada, kalan cesetleri aramaya devam edeceklerini ancak bunun büyük çaba ve özel ekipman gerektireceğini söyledi.

İsrail ise gecikmeye Gazze'ye akan yardım miktarını kısıtlamakla tehdit ederek karşılık verdi.

Perşembe günü Netanyahu, 7 Ekim saldırısının İbrani takvimine göre yıldönümünden iki gün sonra Kudüs'teki Herzl Dağı ulusal mezarlığında resmi bir anma töreninde konuşma yaptı.

Başbakan, tüm İsrailli ve yabancı rehinelerin naaşlarının geri getirilmesini sağlamaya kararlı olduklarını söyledi ve İsrail'in tekrar saldırıya uğraması halinde hükümetinin askeri harekâta geri dönmeye hazır olduğunu yineledi:

"Terörle mücadelemiz tüm gücüyle devam edecek. Kötülüğün başını kaldırmasına izin vermeyeceğiz. Bize zarar veren kim olursa olsun bedelini ödeteceğiz."

İsrail ordusu, 7 Ekim'de Hamas liderliğindeki silahlı kişilerin İsrail'in güneyinde yaklaşık 1.200 kişiyi öldürdüğü ve 251 kişiyi rehin aldığı saldırıya yanıt olarak Gazze'de bir operasyon başlatmıştı.

BM'nin rakamlarını güvenilir bulduğu bölgenin sağlık bakanlığına göre o tarihten bu yana Gazze'de en az 67 bin 967 kişi İsrail saldırılarında hayatını kaybetti.

İsrail'deki Rehineler ve Kayıp Aileleri Forumu, Netanyahu hükümetinin 19 naaş iade edilene kadar ateşkes anlaşmasının uygulanmasını "derhal durdurması" gerektiğini söyledi.

Hamas'ın tüm naaşları alamadığını açıklamasının ardından ABD Başkanı Donald Trump'ın iki üst düzey danışmanı, ateşkes anlaşmasının bir sonraki aşamasına geçmek için hazırlıkların devam ettiğini söyledi.

Danışmanlar gazetecilere, ABD hükümetinin şu ana kadar Hamas'ın daha fazla kalıntıyı geri almayarak anlaşmayı bozduğuna inanmadığını ve grubun muhataplarıyla bilgi paylaşarak iyi niyetle hareket ettiğini söyledi.

İsrail ile Hamas arasındaki anlaşmanın tam metni kamuoyuna açıklanmamış olmakla birlikte, İsrail medyasında yer alan ve sızdırılan bir versiyonun, naaşların tamamına hemen erişilemeyeceği olasılığına izin verdiği görülüyor.

ABD'li üst düzey bir danışman, arama çalışmalarının yavaşlatılmasının bir nedeni olarak Gazze'deki yıkım düzeyine işaret etti ve kalıntıların yeri hakkında bilgi sahibi olan sivillere ödül verilebileceğini söyledi.

Hamas arabuluculara, ateşkesin yürürlüğe girdiği Cuma gününden bu yana Gazze'de 20'den fazla kişinin İsrail güçleri tarafından öldürüldüğü şikayetinde bulundu.

Halen bölgenin yarısından fazlasını kontrol eden İsrail ordusu ise, askerlerine yönelik tehditleri ortadan kaldırmak için ateş açtığını savundu.

Bu arada Gazze'de, İsrail'in son günlerde rehinelerin naaşlarına karşılık iade ettiği Filistinlilerin cesetlerini teşhis etme çalışmaları devam ediyor.

Perşembe günü 30 naaş daha iade edildi ve toplam sayı 120'ye ulaştı.

Mayıs 2024'te İsrail güçleri tarafından ele geçirilmesinden bu yana kapalı olan Mısır ile Gazze arasındaki Refah sınır kapısının 16 Ekim'de yeniden açılacağına dair bazı haberler gelmişti.

Ateşkes anlaşması, bu yılın başlarında yaralı Filistinlilerin tıbbi tedavi için kısa süreliğine geçişine izin verilen geçici ateşkes sırasında "aynı mekanizmanın uygulanmasına tabi" olarak yeniden açılacağını belirtiyordu.

16 Ekim'de İsrail askeri kurumu Cogat'tan bir yetkili "Refah sınır kapısının sadece insanların geçişine açılacağı tarih, İsrail tarafının Mısır tarafıyla birlikte gerekli hazırlıkları tamamlamasının ardından daha sonraki bir aşamada duyurulacaktır" dedi.

Yetkili ayrıca "yardımın Refah sınır kapısından geçmeyeceğini" de vurguladı.

Bunun yerine yardımların İsrail'in güneyindeki Kerem Şalom geçidinden ve İsrail güvenlik denetimlerinin ardından diğer kapılardan Gazze'ye girmeye devam edeceğini söyledi.