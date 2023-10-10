Hamas'ın 7 Ekim sabahı başlattığı Aksa Tufanı operasyonuna karşılık vermek için harekete geçen ve Gazze'yi abluka altına alarak bomba yağdıran İsrail'in durmaya niyeti yok. Gazze'yi vurdukları anlara ilişkin görüntüleri paylaşan Başbakan Netanyahu, "Tüm gücümüzle devam edelim" notunu düştü.

Netanyahu, Gazze'yi yerle bir ettikleri anları bu notla paylaştı: Tüm gücümüzle devam edelim

İsrail savaş uçakları 4 gündür Gazze Şeridi'ni yoğun bombardımana tutuyor. Başta Er-Rimal Mahallesi olmak üzere birçok mahalle enkaza dönüştü. Çatışmaların şiddeti her geçen saat daha da artarken İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'dan dikkat çeken bir paylaşım geldi.

"TÜM GÜCÜMÜZLE DEVAM EDELİM"

Savaş uçaklarının Gazze'yi bombaladığı anların videosunu paylaşan Netanyahu, saldırıların devam edeceğinin sinyalini vererek "Tüm gücümüzle devam edelim" notunu düştü.

GAZZE TANINMAZ DURUMDA

Öte yandan 4 gündür bombardıman altında tutulan Gazze moloz yığınına döndü. İsrail savaş uçakları günlerdir evlerin yanı sıra kamu binalarını, bakanlıkları, hizmet tesislerini, camileri ve okulları da hedef aldı. Tamamen yıkılmayan evler de aldığı büyük hasar sebebiyle artık oturulamaz hale geldi.

ÖLÜ SAYISI ARTIYOR

Bu saldırılar sonucunda bazı aileler başka bölgelere kaçmak zorunda kalırken bazı aileler de İsrail ordusunun evlerini derhal terk etmelerini istemesi üzerine erken saatlerde evlerinden çıktı. Filistin'den yapılan son açıklamaya göre saldırılarda 770 kişi hayatını kaybetti, 4 bin kişi yaralandı. Hayatını kaybeden İsraillilerin sayısı ise bini aştı.

NE OLMUŞTU?

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı bir operasyon başlatmıştı. Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken, Filistinli silahlı gruplar Gazze-İsrail sınırındaki Beyt Hanun-Erez Sınır Kapısı'na baskın düzenleyerek burayı ele geçirmişti. Silahlı gruplar daha sonra buradan İsrail içindeki yerleşim yerlerine girmiş, İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlatmıştı.