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Netanyahu ateşkeste ikinci aşamayı reddetti

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İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ABD'nin Hamas'la ateşkes anlaşmasının ikinci aşamasını müzakere etmek yerine ilk aşamanın uzatılması yönündeki teklifini benimsediklerini duyurdu. Gazze'ye saldırılara tekrar başlayabileceklerini ima eden Netanyahu, insani yardımları engelleme kararını ise "Filistinlilere bedava yemek yok" sözleriyle savundu.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, kabine toplantısı öncesi yaptığı açıklamada, Hamas ile varılan ateşkes anlaşmanın ilk aşamasının uzatılmasını istediklerini belirterek Gazze'ye saldırılara tekrar başlayabileceklerini ima etti. Netanyahu, İsrailli yetkililerle dün yaptığı toplantıda, ABD Başbakanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff'un ramazan ayı ve Hamursuz Bayramı boyunca ilk aşamanın uzatılmasını öngören çerçeve teklifi benimseme kararı aldıklarını söyledi.

Netanyahu, Gazze'de ateşkesin ikinci aşamasını reddettiklerini duyurdu

GAZZE'DE SALDIRILAR TEKRAR BAŞLAYABİLİR

Hamas'la varılan Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşmasına göre, İsrail'in "müzakerelerin etkisiz kaldığı izlenimini edinmesi" durumunda ilk aşamanın bitmesinin ardından Gazze'de saldırıları yeniden başlatabileceğini iddia eden Netanyahu, "Bu madde önceki ABD yönetiminin bir yan mektubuyla desteklenmiş ve Trump yönetiminin de tam desteğini almıştır." dedi. Netanyahu, "Hamas tutumunu sürdürür ve esirleri serbest bırakmazsa, burada ayrıntılarına girmeyeceğim başka sonuçlar da olacaktır." ifadeleriyle Gazze'ye saldırıları tekrar başlatabileceklerini ima etti.

Netanyahu, Gazze'de ateşkesin ikinci aşamasını reddettiklerini duyurdu

GAZZE'DEKİ FİLİSTİNLİLERE "BEDAVA YEMEK OLMAYACAK"

Netanyahu, Gazze'ye insani yardımların girişlerini bugün itibarıyla durdurma kararı almalarına ilişkin, "Bir hususu açıklığa kavuşturmak istiyorum: Bedava öğle yemeği olmayacak." ifadesini kullandı. Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşmasının ikinci aşamasının müzakerelerine derhal başlanması çağrısı yapan Hamas'ın Witkoff'un ilk aşamanın uzatılması teklifini reddettiğini söyleyen Netanyahu, "Bu sabah itibarıyla Gazze'ye mal ve malzeme girişinin engellenmesine karar verdik." dedi.

Netanyahu, Gazze'de ateşkesin ikinci aşamasını reddettiklerini duyurdu

HAMAS İLE İSRAİL ARASINDAKİ ATEŞKES VE ESİR TAKASI ANLAŞMASI

Hamas ile İsrail arasında varılan ateşkes ve esir takası anlaşması 19 Ocak Pazar günü TSİ 12.15'te yürürlüğe girmişti. Anlaşma kapsamında 27 Ocak Pazartesi günü, Netzarim Koridoru Gazze Şeridi'ndeki Filistinlilerin güneyden kuzeye geçişine açılmış, İsrail ordusu 9 Şubat'ta Netzarim Koridoru'ndan çekilmişti. Gazze Şeridi ile Mısır arasındaki Refah Sınır Kapısı, İsrail ordusunun 8 ay süren işgalinin ardından 1 Şubat'ta hasta ve yaralıların tahliyesi için açılmıştı. Anlaşmanın birinci aşamadaki esir takaslarında, İsrail hapishanelerindeki 1700'ün üzerinde Filistinli esir serbest bırakılırken Gazze'deki 25'i sağ 8'i ölü olmak üzere 33 İsrailli esir teslim edildi. Ayrıca Gazze'deki 5 Taylandlı esir de serbest kaldı.

Netanyahu, Gazze'de ateşkesin ikinci aşamasını reddettiklerini duyurdu

İKİNCİ AŞAMA MÜZAKERELERİNİN 3 ŞUBAT'TA BAŞLAMASI GEREKİYORDU

Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşmasının 42 günlük birinci aşaması 1 Mart'ta sona erdi. Anlaşmanın ikinci aşama müzakerelerinin, 3 Şubat'ta başlaması gerekiyordu. İsrail basınına göre, Netanyahu ikinci aşama müzakerelerinin başlamasını engelledi.

Netanyahu ateşkeste ikinci aşamayı reddetti
Kaynak: AA / Umut Halavart - Dünya
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıSavas Ozturk:

Artık savaş başlamışken bitirmek lazım bu işi hocam Hamas’ı bitirmeden huzur gelmez

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