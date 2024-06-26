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NATO'nun Yeni Genel Sekreteri Hollanda Başbakanı Mark Rutte Oldu

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NATO üyeleri, Hollanda Başbakanı Mark Rutte’yi bir sonraki genel sekreter olarak seçti. Mevcut Genel Sekreter Jens Stoltenberg, “NATO'yu emin ellere bıraktığımı biliyorum” diyerek Rutte’yi tebrik etti. Geçtiğimiz aylarda Cumhurbaşkanı Erdoğan’la görüşerek Türkiye'nin de desteğini kazanan Rutte göreve 1 Ekim’de başlayacak.

(BRÜKSEL) - NATO üyeleri, Hollanda Başbakanı Mark Rutte'yi bir sonraki genel sekreter olarak seçti. Mevcut Genel Sekreter Jens Stoltenberg, "NATO'yu emin ellere bıraktığımı biliyorum" diyerek Rutte'yi tebrik etti. Geçtiğimiz aylarda Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşerek Türkiye'nin de desteğini kazanan Rutte göreve 1 Ekim'de başlayacak.

NATO, yeni genel sekreterin atandığını duyurdu. NATO'dan yapılan yazılı açıklamada Hollanda Başbakanı Mark Rutte'nin yeni Genel Sekreter olarak atanmasına karar verildiği belirtildi. Rutte, görevi 1 Ekim'de mevcut Genel Sekreter Jens Stoltenberg'den devralacak. Stoltenberg, on yıldır genel sekreterlik görevini sürdürüyordu.

Stoltenberg, Rutte'yi sosyal medya hesabı X (Twitter) üzerinden "Mark gerçek bir transatlantikçi, güçlü bir lider ve uzlaşmacıdır. NATO'yu güçlendirmeye devam ederken kendisine başarılar diliyorum. NATO'yu emin ellere bıraktığımı biliyorum" ifadeleriyle tebrik etti.

Rutte'nin ilk açıklaması ise şöyle oldu:

"NATO Genel Sekreteri olarak atanmak benim için muazzam bir onurdur. İttifak kolektif güvenliğimizin temel taşıdır ve öyle kalacaktır. Bu örgüte liderlik etmek hafife almadığım bir sorumluluk. Tüm müttefiklere bana duydukları güven için minnettarım. NATO'ya son 10 yıldır olağanüstü bir liderlik sağlayan ve her zaman büyük hayranlık duyduğum Stoltenberg'in halefi olarak Ekim ayında görevime büyük bir şevkle başlamayı sabırsızlıkla bekliyorum."

Rutte, Hollanda'da koalisyon hükümetinin bozulması üzerine 7 Temmuz 2023'te istifa etmiş ve yeni hükümet kurulana kadar başbakanlık görevini sürdürüp ardından aktif siyaseti bırakacağını duyurmuştu.

ABD seçimleri öncesinde göreve başlayacak

Mark Rutte'nin, tek rakibi Romanya Başkanı Klaus Iohannis'in adaylıktan çekilmesiyle Stoltenberg'in yerine geçmesi bekleniyordu. NATO'ya üye devletlerin resmi olarak onay verdiği Rutte göreve, NATO'nun kaderini belirleyecek ABD seçimlerinden yaklaşık bir ay önce, 1 Ekim'de başlayacak. NATO Genel Sekreterliği'ni kritik bir süreçte devralması öngörülen Rutte'nin eski ABD Başkanı Cumhuriyetçi Aday Donald Trump ile iyi ilişkilere sahip olduğu yorumları yapılıyor. Trump, seçildiği takdirde NATO'dan çıkmayacağını belirtmiş ancak ABD'nin Ukrayna'ya yardımını 'hemen keseceğini' ifade etmişti.

Nisan ayında Türkiye'yi ziyaret edip destek istemişti

NATO Genel Sekreterliği'ne seçilmek üzere kasım ayında kampanyasını başlatan Rutte, 26 Nisan'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile İstanbul'da görüşerek adaylığı için destek istemiş ve Türkiye'nin desteğini de kazanmıştı. En son Macaristan Başbakanı Viktor Orban ile de görüşen Rutte, Macaristan'ın vetosunu da kaldırmayı başardı.

Kaynak: ANKA / Dünya

Jens Stoltenberg Mark Rutte Hollanda Türkiye Nato Dünya Haberler

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