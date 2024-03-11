Üye Girişi
Haberler

NATO'nun 32. üyesi olan İsveç'in bayrağı genel merkeze asıldı

Geniş Video İzle
Güncelleme:

İsveç, NATO'nun 32. üyesi olarak bayrağını ittifakın genel merkezine astırdı. Brüksel'deki NATO Genel Merkezi'nde düzenlenen törene katılan Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, İsveç'in NATO üyesi olmasının, Putin'in Ukrayna savaşında "başarısız" olduğunu gösterdiğini söyledi. İsveç Başbakanı Kristersson ise nükleer silahlara ev sahipliği yapmaya hazır olduklarını, ancak böyle bir ihtiyaç olduğunu düşünmediklerini belirtti.

İsveç, NATO'ya resmen katıldı. Belçika'nın başkenti Brüksel'deki NATO Karargahı'nda düzenlenen törende, İsveç bayrağı göndere çekildi. 4 Nisan 2023'te resmen NATO üyesi olan Finlandiya'nın ardından İsveç, hükümetlerarası örgütün 32'nci üyesi oldu.

STOLTENBERG: İSVEÇ NATO'DA HAK ETTİĞİ YERİ ALMIŞTIR

Brüksel'de düzenlenen törende, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, İsveç Başbakan Ulf Kristersson ile birlikte açıklamalarda bulundu. Stoltenberg, "İsveç NATO'da hak ettiği yeri almıştır. Artık 5. madde kalkanıyla korunmaktadır. NATO artık daha büyük ve daha güçlü" dedi.

"PUTİN UKRAYNA SAVAŞINDA BAŞARISIZ OLDU"

Stoltenberg, İsveç'in NATO'ya katılmasının Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, Ukrayna savaşı hedeflerinde "başarısız" olduğunu gösterdiğini söyledi. Stoltenberg, şöyle konuştu: "Başkan Putin, iki yıl önce geniş kapsamlı işgalini başlattığında, daha az NATO ve komşuları üzerinde daha fazla kontrol istiyordu. Ukrayna'yı egemen bir ülke olarak yok etmek istiyordu ancak başarısız oldu."

"UKRAYNA HER ZAMANKİNDEN YAKIN"

Stoltenberg, Kremlin'in işgalinin, yalnızca İsveç ve Finlandiya'yı NATO şemsiyesi altına almakla kalmadığını aynı zamanda Ukrayna da NATO üyeliğine her zamankinden daha yakın olduğunu ifade etti. NATO lideri ayrıca, "İttifakın, İsveç'e nükleer silah konuşlandırma planı olmadığını" sözlerine ekledi.

"NÜKLEER SİLAHLARA EV SAHİPLİĞİ YAPMAYA HAZIRIZ"

İsveç Başbakanı Ulf Kristersson ise "NATO üyeliği ile birlikte nükleer silahlara ev sahipliği yapmaya hazırız ancak böyle bir ihtiyaç olduğunu düşünmüyoruz" ifadelerini kullandı.

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com - Dünya

Jens Stoltenberg Brüksel İsveç Nato Politika Dünya Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Hamit Nişancı kimdir? Memleket Partisi İzmir Seferihisar Belediye Başkan Adayı Hamit Nişancı kaç yaşında, nereli? Rahman Şeker kimdir? AK Parti Antalya- Kemer Belediye Başkan adayı Rahman şeker kaç yaşında, nereli? Erdal Gümüştekin kimdir? Memleket Partisi İzmir Ödemiş Belediye Başkan Adayı Erdal Gümüştekin kaç yaşında, nereli? Levent Metin kimdir? Yeniden Refah Partisi İstanbul Kadıköy Belediye Başkan Adayı Levent Metin kaç yaşında, nereli? Dilek Ete kimdir? Memleket Partisi İzmir Konak Belediye Başkan Adayı Dilek Ete kaç yaşında, nereli? İsa Çetin kimdir? Yeniden Refah Partisi İstanbul Güngören Belediye Başkan Adayı İsa Çetin kaç yaşında, nereli? Mutlu Ulutaş kimdir? AK Parti Antalya- Kaş Belediye Başkan adayı Mutlu Ulutaş kaç yaşında, nereli? Ahmet Yılmaz kimdir? Yeniden Refah Partisi İstanbul Gaziosmanpaşa Belediye Başkan Adayı Ahmet Yılmaz kaç yaşında, nereli? Osman Zeki Ergin kimdir? Memleket Partisi İzmir Karşıyaka Belediye Başkan Adayı Osman Zeki Ergin kaç yaşında, nereli? Hatice Çevik Yallı kimdir? Memleket Partisi İzmir Karabağlar Belediye Başkan Adayı Hatice Çevik Yallı kaç yaşında, nereli? Halit Özkarataşlıoğlu kimdir? Yeniden Refah Partisi İstanbul Fatih Belediye Başkan Adayı Halit Özkarataşlıoğlu kaç yaşında, nereli? Hatice Sekmen kimdir? AK Parti Antalya-İbradı Belediye Başkan adayı Hatice Sekmen kaç yaşında, nereli? Necla Üremiş kimdir? Memleket Partisi İzmir Güzelbahçe Belediye Başkan Adayı Necla Üremiş kaç yaşında, nereli? Lokman Çelik kimdir? Yeniden Refah Partisi İstanbul Eyüpsultan Belediye Başkan Adayı Lokman Çelik kaç yaşında, nereli? Ahmet Fatih Hatunoğlu kimdir? Yeniden Refah Partisi İstanbul Esenyurt Belediye Başkan Adayı Ahmet Fatih Hatunoğlu kaç yaşında, nereli?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title