NATO Genel Sekreteri Stoltenberg: 12 Haziran'da İsveç, Türkiye ve NATO bir araya gelecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan, zaferle ayrıldığı 2. tur seçimlerinin ardından NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'i Dolmabahçe Ofisi'nde kabul etti. 1 saat süren görüşmenin ardından basına açıklamalarda bulunan Stoltenberg, İsveç'in NATO üyelik süreciyle ilgili olarak "Türkiye'nin meşru endişelerinin farkındayız. Türkiye ve İsveç arasındaki işbirliğini artırmalıyız. İsveç somut adımlar attı, yasalar değişti. 12 Haziran'da İsveç, Türkiye ve NATO bir araya gelecek" diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'i kabulü sona erdi. Dolmabahçe Ofisi'nde basına kapalı gerçekleşen kabul, yaklaşık 1 saat sürdü.

YENİ BAKANLAR DA HAZIR BULUNDU

Kabulde, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ve NATO yetkilileri de hazır bulundu. Görüşmenin ardından Stoltenberg, basına açıklamalarda bulundu.

Stoltenberg'ın açıklamalarından öne çıkanlar:



"Bugünkü görüşmede Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı tebrik ettim. Türkiye son derece önemli bir NATO müttefikidir. İsveç, Finlandiya ve Türkiye arasındaki üçlü uzlaşıların altını çizmek istiyoruz. Bugün ve Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan ortak mekanizmanın güçlü bir şekilde devam etmesi için anlaşıya vardık.

ERDOĞAN'I TEBRİK ETTİ

Son olarak buraya birkaç ay önce korkunç yıkıma neden olan depremin ardından dayanışma göstermek için buraya gelmiştim. Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmemde kendisini yeniden seçilmesinden dolayı tebrik ettim. NATO'nun önümüzdeki ay yapılacak görüşmesine yönelik fikir işbirliğinde bulunduk.

"TÜRKİYE İSVEÇ VE NATO 12 HAZİRAN'DA BİR ARAYA GELECEK"

Türkiye'nin meşru güvenlik endişelerini ele aldık. İsveç Türkiye'nin endişelerini gidermek için adım attı. İsveç taahhütlerini tamamlamıştır. 12 Haziran'da İsveç Türkiye ve NATO bir araya gelecek. NATO'ya üyelik İsveç'i daha güçlü yapacaktır ancak aynı zaman NATO'yu ve Türkiye'yi de daha güçlü yapacaktır"