Myanmar'da 7.9 büyüklüğünde deprem: Ölü sayısı bini aştı

(ANKARA) - Myanmar'da 7.9 ile 6.4 büyüklüğünde iki deprem meydana gelmesiyle, çok sayıda yapı yıkılırken; hükümet yetkilileri, ölenlerin sayısının bini geçtiğini, 2 bin 376 kişinin de yaralandığını bildirdi.

ABD Jeoloji Servisi'nin açıkladığı veriye göre, merkezi Myanmar'ın Sagaing şehri olan 7.9 büyüklüğündeki bir depremin ardından 6.4 büyüklüğünde bir artçı depremin daha meydana gelmesiyle çok sayıda bina ve köprü yıkıldı, yollar hasar gördü. Depremler, pek çok Güneydoğu Asya ülkesini de etkilerken; Myanmar yetkilileri, depremlerde ölenlerin bini aştığını, yaralananların ise 2 bin 376 kişi olduğunu açıkladı.

Myanmar'ın ikinci büyük şehri olan Mandalay'da da ciddi hasar meydana geldiği bildirildi. Ölenlerin büyük çoğunluğunun cesedinin Madalay'dan çıkartıldığı belirtildi. Kurtarma çalışmaları devam ederken, Mandalay'daki bir kurtarma ekibi, "İnsanları çıplak ellerimizle çıkarıyoruz" dedi. Myanmar, depremden sonra en çok etkilenen altı bölgede olağanüstü hal ilan ederken; başkent Naypyidaw'daki büyük bir hastanede sağlık görevlileri yaralıları açık havada tedavi etmek zorunda kaldı.

Myanmar'da askeri cunta yönetiminin iletişimi büyük ölçüde kesmesiyle, felaketin gerçek boyutları henüz gözler önüne serilmedi. Bu nedenle ölenlerin sayısının açıklanandan çok daha fazla olduğu düşünülüyor. ABD Jeoloji Servisi'nin ölümleri ve hasar maliyetini tahmin eden otomatik bir sistemi olan Pager'e göre, meydana gelen depremler, 10 binden fazla insanın ölümüne yol açma potansiyeline sahip.

Myanmar'dan yardım çağrısı

Daha önceki askeri yönetimlerin aksine Myanmar Cunta Başkanı Min Aung Hlaing, felaketin ciddiyetinin bir göstergesi olarak uluslararası yardım için istisnai bir çağrı yayınladı. Bunun üzerine, Çin'in resmi haber ajansının bildirdiğine göre, Çin'in Yunnan eyaletinden 37 kişilik bir ekip deprem dedektörleri, insansız hava araçları ve diğer malzemelerle birlikte bugün erken saatlerde, Myanmar'ın Yangon şehrine ulaştı. Çin Büyükelçiliği, "Çin Devlet Başkanı Xi Jinping'in, Myanmar Cunta yönetimi başkanı Min Aung Hlaing ile görüştüğünü" belirtti.

Rus devlet haber ajansının haberine göre, Rusya Acil Durumlar Bakanlığı 120 kurtarma görevlisi ve malzeme taşıyan iki uçak gönderdi.

Hindistan bir arama kurtarma ekibi ve bir sağlık ekibinin yanı sıra erzak gönderirken, Malezya Dışişleri Bakanlığı, ülkenin yarın en kötü etkilenen bölgelerin belirlenmesine ve yardım sağlanmasına yardımcı olmak üzere 50 kişi göndereceğini söyledi.

Birleşmiş Milletler yardım çalışmalarının başlatılması için 5 milyon dolar tahsis etti. ABD Başkanı Başkan Donald Trump, yaptığı açıklamada, ABD'nin müdahaleye yardımcı olacağını belirtti. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) de travmadan kaynaklı yaralanmalar için gerekli malzemeleri hazırlamak üzere harekete geçtiğini bildirdi.

Depremlerden en çok etkilenen bir diğer Güneydoğu Asya ülkesi Tayland'ta da yetkililer, başkent Bangkok'ta bir inşaat alanında yüksek katlı bir binanın çökmesi sonucunda şu ana kadar altı kişinin öldüğünü, 26 kişinin yaralandığını ve 47 kişinin de hala kayıp olduğunu açıkladı. Kurtarma ekipleri gece boyunca enkaz altında mahsur kalan işçileri aradı.

Yetkililer, 2 binden fazla hasar ihbarı aldıktan sonra binaları güvenlik açısından incelemek üzere 100'den fazla mühendis görevlendireceklerini duyurdu.