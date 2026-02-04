Münih Güvenlik Konferansı'na davet edilen Rıza Pehlevi'den 14 Şubat çağrısı

Alman gazetesi Bild, Münih Güvenlik Konferansı'nın bu yılki toplantılarına İran'ın devrik lideri Şah Muhammed Rıza Pehlevi'nin sürgündeki oğlu Rıza Pehlevi'yi konuk olarak davet ettiğini yazdı. Haberde, Pehlevi'nin konferans programı kapsamında resmi görüşmelerin yanı sıra, konferansla eş zamanlı düzenlenecek gösterilerde de öne çıkan bir figür olmasının beklendiği belirtildi.

"KÜRESEL KAMUOYUNUN GÖZÜ MÜNİH'TE OLACAK"

Bild'e konuşan bir Alman polis yetkilisi, "Mevcut bilgilere göre kendisinin gösterilerde konuşmacı olarak da yer almasını bekliyoruz. O hafta sonu küresel kamuoyunun dikkati tamamen Münih'e odaklanacak" ifadelerini kullandı. Yetkililer, hem konferans hem de sokak eylemleri nedeniyle kentte olağanüstü güvenlik önlemleri alındığını aktardı.

14 ŞUBAT İÇİN KÜRESEL ÇAĞRI

Rıza Pehlevi, 14 Şubat'ı "İran halkının Aslan ve Güneş (Lion and Sun) ayaklanmasıyla dayanışma için küresel eylem günü" ilan etti. Pehlevi, başta Münih olmak üzere Los Angeles ve Toronto'daki İranlılara sokağa çıkma çağrısı yaparak, uluslararası toplumdan İran halkı için "acil ve somut destek" talep edilmesini istedi. Sürgündeki prens, İran'da yaşanan hak ihlallerinin ve siyasi baskıların artık görmezden gelinmemesi gerektiğini savunurken, diaspora gösterilerinin Batılı hükümetler üzerinde baskı oluşturmasını hedefliyor.

"SON YILLARIN EN BÜYÜK GÖSTERİLERİNDEN BİRİ"

Münih Polisi, Pehlevi'nin çağrısıyla düzenlenecek mitingin son yıllarda Avrupa'da gerçekleşen en büyük İran diasporası gösterilerinden biri olabileceğini değerlendiriyor. Güvenlik birimleri, on binlerce kişinin katılım ihtimali üzerinde dururken, gösterilerin Münih Güvenlik Konferansı'na katılan devlet ve hükümet yetkililerinin gündemini de etkilemesinin beklendiğini ifade ediyor.

Dış basında yer alan yorumlarda, Rıza Pehlevi'nin hem konferansa davet edilmesi hem de sokak gösterilerinde sembol bir figür olarak öne çıkmasının, İran muhalefetinin uluslararası alandaki görünürlüğünü artırabileceği değerlendirmesi yapılıyor.