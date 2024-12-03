Muhaliflerin Suriye'deki yeni hedefi ülkenin en büyük 4. kenti Hama'yı tamamen ele geçirmek

Suriye'de Beşşar Esed rejimi karşıtı silahlı gruplar, Halep ve İdlib illerinin ardından ilerledikleri Hama ilinde 16 yerleşim bölgesini daha rejim güçlerinden geri aldı. Esed rejimi güçleriyle 6 gündür çatışan Heyet Tahrir Şam'ın başını çektiği rejim karşıtı gruplar, Hama ili istikametinde bazı küçük yerleşim yerlerini ele geçirdi.

Halep kent merkezinin büyük bölümünü ve İdlib ilinin tümünü rejim güçlerinden geri alan silahlı gruplar, İdlib'in güneyinde yer alan rejim kontrolündeki Hama'da da Celime, Elzeka, Beridec, Cübbeyin, Tel Meleh, Kırkat, Muğayyir ve Mabtan yerleşimleri ile Gab Ovası'nda Tüveyne, Huveyz, Şeria ve Bab Taka köylerini kontrolü altına aldı.

İRAN DESTEKLİ GRUPLARIN KALDIĞI YERİ HEDEF ALDILAR

Heyet Tahrir Şam'ın başını çektiği rejim karşıtı gruplar ayrıca, Hama'nın kuzeyinde Van Vastani, Madbaa, Ebru Seyf köyleri ve Suran ilçesini kontrol altına aldı. Rejim karşıtı silahlı gruplar, Hama kent merkezi yakınlarında İran destekli grupların kaldığı bir yeri de hedef aldı.

MUHALİFLERİN YENİ HEDEFİ BELLİ OLDU

Öte yandan Suriye'de rejim askerlerine karşı savaşan silahlı muhalif gruplarının yeni hedefinin de ülkenin en büyük 4. kenti olan Hama'yı tamamen ele geçirmek olduğu öğrenildi.

"BURASI BİZİM TOPRAĞIMIZ, ONURUMUZ"

Rejim güçleriyse muhaliflerin burayı da almaması için harekete geçti. Rejimin ordusunun askeri şefi General Abdülkerim Mahmud İbrahim, saldırıların yapıldığı cepheyi ziyaret etti ve geri çekildikleri iddialarını yalanladı. "Burası bizim toprağımız, onurumuz ve haysiyetimiz. Ancak paralı asker olan veya yasaların dışında hareket eden ve ateş açmaya çalışan herkes olay yerinde ele alınacaktır. Suriye Arap ordusu olarak 14 yıldır direniyoruz. Biz buyuz, bu bizim askeri, sosyal ve ahlaki yetiştirilme tarzımızdır" dedi.

ESAD REJİMİNE HAVADAN DA DESTEK SÜRÜYOR

Hama'da muhalifleri durdurmaya çalışan Esad rejimine havadan da destek sürüyor. İngiltere merkezli muhalif savaş gözlemcisi Suriye İnsan Hakları Gözlemevi'ne göre; rejim güçleri muhaliflerin ilerleyişini durdurmaya çalışıyor. Bu amaçla kentin kuzeyinde "güçlü bir savunma hattı" oluşturdu.

SURİYE'DEKİ GELİŞMELER

Suriye'nin kuzeyindeki Halep ilinin batı kırsalında, 27 Kasım'da, Esed rejimi güçleriyle rejim karşıtı silahlı gruplar arasında çatışma başlamıştı. 28 Kasım'da Halep'in batı kırsalından merkeze doğru hızla ilerleyen rejim karşıtı silahlı gruplar, 30 Kasım'da merkezin büyük bölümünü ele geçirmişti.

30 Kasım'da Han Şeyhun ilçesini alarak tüm İdlib genelinde hakimiyet sağlayan Silahlı gruplar, Hama ilinde de çatışarak ilerleyişini sürdürüyor. Suriye Milli Ordusunun Halep kırsalında 1 Aralık'ta terör örgütü PKK/YPG'ye karşı başlattığı Özgürlük Şafağı Operasyonu'nda ise Tel Rıfat ilçe merkezi terörden kurtarıldı.