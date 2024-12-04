Halep'te rejimin izleri siliniyor: Tarihi kalede zafer kutlaması

Suriye'de Heyet Tahrir Şam'ın (HTŞ) başını çektiği muhalif gruplar, 27 Kasım itibariyle Esad rejimine yönelik geniş çaplı bir harekat başlattı.

TARİHİ KALEDE ZAFER KUTLAMASI

Muhaliflerin bölgede ilerleyişi devam ederken büyük kısmı HTŞ'nin eline geçen Halep'teki halk, tarihi Halep kalesi çevresinde zafer kutlaması yaptı. Kentte yaşayanlar kalesi çevresinde toplanarak sloganlar attı.

ESAD'A AİT POSTER VE BAYRAKLAR İNDİRİLDİ

Kentin simge yapılarındaki Esad'a ait poster ve bayrakların indirildi. Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ın babası için yaptırdığı heykelin yıkık hali de dikkat çekti.

Halep'i aldıklarını dile getiren HTŞ mensupları da mutlu olduklarını söyledi.