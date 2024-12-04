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Halep'te rejimin izleri siliniyor: Tarihi kalede zafer kutlaması

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Suriye'de muhalif grupların eline geçen ve rejimin izlerinin silindiği Halep'teki tarihi kalede zafer kutlaması yapıldı.

Suriye'de Heyet Tahrir Şam'ın (HTŞ) başını çektiği muhalif gruplar, 27 Kasım itibariyle Esad rejimine yönelik geniş çaplı bir harekat başlattı.

Muhaliflerin Halep'teki Zafer Kutlaması: Esad'ın İzleri Siliniyor

TARİHİ KALEDE ZAFER KUTLAMASI

Muhaliflerin bölgede ilerleyişi devam ederken büyük kısmı HTŞ'nin eline geçen Halep'teki halk, tarihi Halep kalesi çevresinde zafer kutlaması yaptı. Kentte yaşayanlar kalesi çevresinde toplanarak sloganlar attı.

Muhaliflerin Halep'teki Zafer Kutlaması: Esad'ın İzleri Siliniyor

ESAD'A AİT POSTER VE BAYRAKLAR İNDİRİLDİ

Kentin simge yapılarındaki Esad'a ait poster ve bayrakların indirildi. Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ın babası için yaptırdığı heykelin yıkık hali de dikkat çekti.

Muhaliflerin Halep'teki Zafer Kutlaması: Esad'ın İzleri Siliniyor

Halep'i aldıklarını dile getiren HTŞ mensupları da mutlu olduklarını söyledi.

Muhaliflerin Halep'teki Zafer Kutlaması: Esad'ın İzleri Siliniyor

Halep'te rejimin izleri siliniyor: Tarihi kalede zafer kutlaması
Haberler.com / Umut Halavart - Dünya
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıEmin Tas:

Maşallah maşallah Türkiye büyük iş yaptı müslümanlar kardeştir bir tane esiri oldurmediler Beşar Esadin köpekleri olsaydı ne kadın ne çocuk hepsini öldürürlerdi

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