MSB kaynaklarından Halep'te başlayan savaşla ilgili ilk açıklama

MSB kaynakları, Bakanlık'ta düzenlenen basın bilgilendirme toplantısının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.Bakanlık kaynakları, Irak'ın kuzeyindeki Zap'ta kilidin kapatılmasıyla ilgili sorular üzerine şu bilgileri paylaştı; "2016 yılından itibaren uygulamaya başladığımız, 'sınırlarımızın emniyetini ileriden sağlama ve terörü kaynağında yok etme' stratejisi kapsamında 17 Nisan 2022'de Irak kuzeyinde başlatılan Pençe-Kilit Operasyonu ile Pençe harekatlarımızın kilidi kapatılmış ve Irak sınırımızın tamamının emniyeti ileriden tesis edilmiştir.

"3 BİN 146 MAYIN VE EYP TEMİZLENDİ"

Pençe-Kilit bölgesinde bugüne kadar icra edilen operasyonlarımız ve hava harekatlarımız neticesinde, toplam 1128 terörist etkisiz hale getirilmiş, bölgede teröristlerin döşediği 3 bin 146 mayın ve EYP temizlenmiş, 1317 mağara ve sığınak kullanılamaz hale getirilmiş, ayrıca 948'si ağır silah olmak üzere 2 bin 408 muhtelif silah ile 889 bin 412 farklı tip ve cinste mühimmat ele geçirilmiştir.

"KİLİT KAPATILMIŞTIR"

Ayrıca, kontrol altına alınan bölgede henüz girilmemiş mağara, sığınak, barınak ve depo olabileceğini değerlendiriyoruz. Kilit kapatılmıştır ama bizim mevcut harekat alanlarındaki faaliyetlerimiz devam edecektir. Bölgedeki çetin hava ve arazi şartlarına rağmen Pençe Kilit Harekat alanındaki unsurlarımız, üstün bir feragat ve kararlılıkla tüm terör inleri yıkılıp son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar terörü kaynağında yok etme parolasıyla görevlerine devam edecektir."

"SURİYE'DEKİ GELİŞMELERİ YAKİNEN TAKİP ETMEKTEYİZ"

Suriye'nin kuzeyindeki muhalif grupların hareketliliğiyle ilgili sorular üzerine kaynaklar, "Bölgedeki bazı yerel grupların başlattıkları hareketliliği ve buna bağlı gelişmeleri yakinen takip etmekteyiz. Birliklerimiz için her türlü tedbiri aldık ve almaya da devam etmekteyiz" yanıtını verdi.

NE OLMUŞTU?

Suriye'nin Halep ve İdlib illerinde Beşşar Esed rejimiyle rejim karşıtı silahlı grup Heyet Tahrir Şam (HTŞ) arasındaki çatışmalar devam ediyor. Çatışmalar ilk olarak dün sabah erken saatlerde Halep ilinin batı kırsalında başladı ve gün boyunca sürdü. Dün Halep'in batısında 32 köy ve noktanın kontrolünü ele geçiren silahlı gruplar, bu sabah 2 köyü daha aldı.

32 BÖLGE ELE GEÇİRİLDİ

Rejim karşıtı grupların Halep'in batı kırsalında kontrolünü ele geçirdiği yerleşim yeri ve noktalar arasında, El Ragib Tepesi, Kuptan Dağı, Debbabat Tepesi, Ancara beldesi, 46. Liva ile Kefer Besme, Basartun, Hur, Elkasimiyye, Acil, Bele, Sellum, Kefer Bissin, Şeyh Akil, Hırderkal, Acemi, Ürumsugra, Uveycil, El Hüte, El Dab'a, Urum Elkübra, Bişantara, Bakdina, Cemiyet Elmaari, Cemiyet Ebu Amşe, ?Cemiyet Emin, Cemiyet Manahil, Cemiyet er Rıdvan, Mühendisin, Arnaz, Kefernaha, Kanasel, Kefercum ve Şeyh Ali yer alıyor. Bu bölgeler daha önce Esed rejiminin kontrolündeydi.

10 BİN SİVİL İDLİB KIRSALINA SIĞINDI

Halep kent merkezinin 5 kilometre yakınına kadar yaklaşan ve 250 kilometrekarelik bir alanın kontrolünü ele alan rejim karşıtı gruplar ayrıca günün ilk saatlerinde Halep Neyrap Askeri Havaalanı'na dronlarla saldırdı ve 1 helikopteri imha etti. Esed rejimi, çatışmalar sürerken sivil yerleşim yerlerini, karadan karaya atış yapılan silahlarla hedef aldı. HTŞ, kontrolünü ele aldığı bölgelerde, Esed rejimine ait ağır silah ve askeri araçları ele geçirirken, onlarca rejim askerini esir aldı. Çatışmalarda çok sayıda rejim askeri de öldü. Bölgedeki çatışmalardan kaçan yaklaşık 10 bin sivil de İdlib kırsalına sığındı. Çatışmalar, Halep kent merkezine doğru yoğunlaşarak sürüyor.

Çatışmaların şiddeti artarak devam ederken, bu sabah saatlerinde yeni cepheler oluştu. Ülkenin kuzeybatısındaki İdlib ilinin doğusundaki Serakip bölgesinde de sabah saatlerinde çatışmalar başladı. Rejim karşıtı gruplar, Esed rejimi kontrolündeki Trimbe, Dadih, Keferbattih, Cubas ve Şabur köylerini ele geçirdi.