Moskova'da siper alan Rus askerleri, Wagner güçlerini bekliyor

Paramiliter grup Wagner'in Moskova'ya doğru harekete geçmesinin ardından önlem alan Rusya Savunma Bakanlığı, olası çatışmaya karşı başkent sokaklarına askeri birliklerini dizdi.

WAGNER MOSKOVA'YA DOĞRU İLERLİYOR

Wagner'in kurucusu Yevgeniy Prigojin, Rus ordusunu Wagner'e saldırı düzenlemekle suçlamasıyla başlayan isyan 24 saat içinde inanılmaz bir şekilde büyüdü. Rostov'u ele geçiren Wagner güçleri, Moskova'ya doğru harekete geçti.

RUS ORDUSU MOSKOVA'YI SAVUNMAYA GEÇTİ

Rusya Savunma Bakanlığı da Wagner'in ilerleyişi sonrası Başkent'te bir dizi önlem aldı. Moskova sokaklarının neredeyse her yerine askeri birlikler konuşlandırıldı.

OLAYIN VAHAMETİNİ GÖZLER ÖNÜNE SEREN GÖRÜNTÜLER

Başkent sokaklarından gelen görüntü ise olayın vahametini gözler önüne serdi. Rusya Savunma Bakanlığı'nın durumu ne kadar ciddiye aldığını gösteren görüntüler, dünya basınında son dakika gelişmesi olarak duyuruldu.

İşte Moskova'da çekilen o fotoğraf karesi;