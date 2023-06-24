Moskova'da siper alan Rus askerleri, Wagner güçlerini bekliyor
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Dün gece saatlerinde bir kalkışma başlatan Wagner güçlerinin Moskova'ya doğru ilerleyişi sürerken bölgeden gelen görüntüler olayın vahametini gözler önüne serdi. Wagner'e karşı önlem alan Rusya, Başkent sokaklarına askeri güçlerini konuşlandırmış durumda.
Paramiliter grup Wagner'in Moskova'ya doğru harekete geçmesinin ardından önlem alan Rusya Savunma Bakanlığı, olası çatışmaya karşı başkent sokaklarına askeri birliklerini dizdi.
Wagner'in kurucusu Yevgeniy Prigojin, Rus ordusunu Wagner'e saldırı düzenlemekle suçlamasıyla başlayan isyan 24 saat içinde inanılmaz bir şekilde büyüdü. Rostov'u ele geçiren Wagner güçleri, Moskova'ya doğru harekete geçti.
Rusya Savunma Bakanlığı da Wagner'in ilerleyişi sonrası Başkent'te bir dizi önlem aldı. Moskova sokaklarının neredeyse her yerine askeri birlikler konuşlandırıldı.
Başkent sokaklarından gelen görüntü ise olayın vahametini gözler önüne serdi. Rusya Savunma Bakanlığı'nın durumu ne kadar ciddiye aldığını gösteren görüntüler, dünya basınında son dakika gelişmesi olarak duyuruldu.
İşte Moskova'da çekilen o fotoğraf karesi;