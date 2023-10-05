MİT'in Suriye operasyonundan ilk görüntü! Teröristlere ait mühimmat depoları ve binaları böyle vuruldu

Terör örgütünün Ankara'da İçişleri Bakanlığı önünde düzenlediği bombalı saldırı girişiminin ardından harekete geçen Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Suriye'ye operasyon düzenledi. MİT operasyonunda terör örgütü PKK/YPG'ye ait silah ve mühimmat depoları ile saldırı ve sabotaj birimlerinin yer aldığı binalar vurulurken, büyük ses getiren operasyona ait ilk görüntüler de geldi.

MİT'TEN SURİYE'YE NOKTA OPERASYON

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, MİT, PKK/YPG'nin İçişleri Bakanlığına yönelik saldırısının bu ülkede planlandığının ve eyleme katılan teröristlerin bu bölgeden Türkiye'ye geçtiğinin belirlenmesinin ardından terör örgütünün Suriye'deki tesislerine ve yönetici kadrolarına yönelik operasyon düzenledi.

OPERASYONLAR HEDEFE ULAŞILINCAYA KADAR SÜRECEK

Operasyonda PKK/YPG'nin silah ve mühimmat depoları ile saldırı ve sabotaj birimlerinin yer aldığı binaları imha edildi. Operasyonların hedefe ulaşılıncaya kadar sürdürüleceği öğrenildi.

OPERASYONDAN İLK GÖRÜNTÜLER GELDİ

MİT'in Ankara'daki hain saldırının ardından Suriye'ye düzenlediği operasyon büyük ses getirirken, terör örgütü PKK/YPG'ye ait mühimmat depolarının ve binalarının yerle bir edildiği operasyona ait ilk görüntüler de geldi.