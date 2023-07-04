Mısır ile Türkiye arasındaki diplomatik ilişkiler büyükelçilik seviyesine yükseltildi

Mısır Dışişleri Bakanlığı, Mısır ile Türkiye arasındaki diplomatik ilişkilerin karşılıklı olarak büyükelçilik seviyesine yükseltildiğini duyurdu. Mısır Ankara Büyükelçisi olarak Amr Elhamamy, Türkiye Kahire Büyükelçisi olarak Salih Mutlu Şen aday gösterildi.

Mısır Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zeid, açıklamasında "Mısır ve Türkiye diplomatik ilişkilerini büyükelçiler seviyesine yükseltti. Mısır, Ankara Büyükelçisi olarak Amr Elhamamy'yi, Türkiye ise Kahire Büyükelçisi olarak Salih Mutlu Şen'i aday gösterdi... Karar, iki kardeş halkın yararına normal ilişkileri yeniden tesis etmeyi amaçlıyor" ifadeleri yer aldı.