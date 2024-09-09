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Mısır'da 3000 yıl öncesine ait askeri kışlalar ve depolar keşfedildi

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Arkeologlar, Mısır'ın Beheira ilinde 3000 yıl öncesine ait askeri kışlalar ve depoları ortaya çıkardı. Firavun II. Ramses dönemine ait bu yapılar, savaşçı bir ordunun izlerini taşıyor. Kışlaların, Mısır'ın kuzeybatı sınırlarını korumak için önemli bir askeri üs olduğu belirtildi. Kazılarda ayrıca Mısır tanrılarına ait oymalı eserler ve çeşitli süs eşyaları bulundu. Kışlaların bir kısmının askerlere yiyecek ve günlük ihtiyaç malzemeleri sağlamak için kullanıldığı belirlendi.

Arkeologlar, Mısır'ın Beheira ilinde 3000 yıl öncesine ait askeri kışlalar ve depolar ortaya çıkardı. Bu keşif, Firavun II. Ramses dönemine ait (MÖ 1279-1213) bir savaşçı ordusunun izlerini taşıyor.

Kerpiçten yapılmış bu yapılar, dar bir koridorla ayrılmış iki özdeş gruptan oluşuyor. İçlerinde bulunan oymalar, II. Ramses için savaşan askerlerin başarılarını anlatıyor. Ayrıca, Büyük Ramses'in amblemini taşıyan bronz bir kılıç da bulundu.

Yüksek Antikalar Konseyi Genel Sekreteri Mohamed Ismail Khaled, bu kışlaların Mısır'ın kuzeybatı sınırlarını korumak için önemli bir askeri üs olduğunu belirtti.

Kazılarda ayrıca Mısır tanrıları Amon ve Ptah'a ait oymalı eserler, nar desenli kolyeler ve yüzükler de bulundu. Kışlaların bazı bölümlerinin askerlere yiyecek ve günlük ihtiyaç malzemeleri sağlamak için kullanıldığı anlaşıldı.

Bu arada, Giza'da dünyanın en büyük müzesi inşa ediliyor. 90.000 metrekarelik bu müze, 100.000'den fazla antik eseri sergileyecek. Kral Tutankhamun'un mezarından çıkarılan hazineler de dahil olmak üzere, birçok eser ilk kez burada sergilenecek. Müzenin yakınında, turistleri Giza piramitlerine bağlayan 2 km uzunluğunda bir yürüyüş yolu da bulunacak.

Mısır'da 3000 yıl öncesine ait askeri kışlalar ve depolar keşfedildi

Mısır'da 3000 yıl öncesine ait askeri kışlalar ve depolar keşfedildi

Mısır'da 3000 yıl öncesine ait askeri kışlalar ve depolar keşfedildi

Mısır'da 3000 yıl öncesine ait askeri kışlalar ve depolar keşfedildi

Mısır'da 3000 yıl öncesine ait askeri kışlalar ve depolar keşfedildi

Mısır'da 3000 yıl öncesine ait askeri kışlalar ve depolar keşfedildi

Haberler.com / Abdullah Teymur - Dünya

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