Milli Savunma Bakanı Güler'in devir teslim törenindeki 'Mavi Vatan' vurgusu Yunan gazetelerine manşet oldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı yeni Kabine'ye Milli Savunma Bakanı olarak atanan Yaşar Güler, görevi Hulusi Akar'dan devraldığı törende yaptığı açıklamalarla Yunan basınında bir numaralı gündem oldu. Güler'in konuşmasındaki Mavi Vatan vurgusuna manşetlerinde yer veren Yunan gazeteleri "Türkiye meydan okumayı sürdürüyor" ifadelerini kullandı.

Yeni kabinede Milli Savunma Bakanı olan Yaşar Güler, görevi Hulusi Akar'dan devraldı. Devir teslim töreninde terörle mücadeleye değinen Güler, "Ülkemizin huzur ve güvenliğini tehdit eden her türlü terör örgütü ile en son teröristi etkisiz hale getirene kadar mücadeleye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

GÜLER'İN "MAVİ VATAN" VURGUSU ATİNA'DA GENİŞ YANKI UYANDIRDI

Güler, Bakanlıktaki devir teslim töreninde yaptığı açıklamada Mavi Vatan vurgusu yaparak "Kutsal vatan topraklarımız ile mavi ve gök vatanımızın huzur ve güvenliğinin korunması için durmaksızın çalışacağız" diye konuştu. Bu sözler, Türkiye'nin Mavi Vatan politikasını dikkatle takip eden Yunanistan'da geniş yankı uyandırdı.

"MEYDAN OKUMAYI SÜRDÜRÜYOR"

Yunan basınından GeoStratigika adlı internet sitesi, "Türkiye meydan okumayı sürdürüyor: Mavi Vatan'ı savunmaya devam edeceğiz" diye yazdı. Görevi teslim eden Akar'ın da şu ifadelerle benzer bir tavır takındığına dikkat çekildi; "Ege'de, Doğu Akdeniz'de, Kıbrıs'ta çıkarlarımızı ve haklarımızı koruduk ve korumaya da devam edeceğiz. Hiçbir oldubittiye, haklarımızın çiğnenmesine izin vermedik."

"DOKTORİN KONUSUNDAKİ TAVRINI DEĞİŞTİRMİYOR"

Skai televizyonu ve Newsbeast, Güler'in yaptığı konuşmadaki söz konusu ifadelerinin altını çizdi. Newsit sitesi de "Türkiye, Türk-Yunan meselelerinde ve özellikle Mavi Vatan doktrini konusunda tavrını değiştirmiyor" diye yazdı.

"MAVİ VATAN'I ANMAYI İHMAL ETMEDİ"

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'in "Mavi Vatan için yılmadan çalışacağız" şeklinde ifadeler kullandığını belirten Ethnos, haberinde şu ayrıntılara yer verdi: "Bakan Güler terörle mücadeleye vurgu yaparken Mavi Vatan'ı da anmayı ihmal etmedi."